2분기 중견기업 수출 357.5억 달러 '역대 최고'

AI 핵심 요약beta
- 중견련이 21일 2분기 중견기업 수출액을 역대 최대인 357억5000만달러로 집계했다
- 중견기업 수출액은 전년 동기보다 11.9% 늘고 5분기 연속 300억달러를 넘었다
- 제조·비제조 수출이 모두 증가했으며 1차금속과 서비스업 성장세가 두드러졌다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 올해 2분기 중견기업 수출 규모와 증가율이 역대 최대치를 기록했다. 2022년 통계 작성 이후 최대 실적이다.
한국중견기업연합회가 21일 발표한 '2026년 2분기 중견기업 수출 동향'에 따르면 중견기업 2분기 수출액이 전년 동기(319.5억 달러) 대비 11.9% 증가한 357.5억 달러로 집계됐다. 직전 분기보다는 14.5% 늘어난 수치로, 5분기 연속 300억 달러를 상회했다. 2분기 전체 수출에서 중견기업이 차지하는 비중은 13.0%, 수출 중견기업 수는 2061개 사로 확인됐다.
업종별로는 제조 중견기업 수출액이 전년 동기 대비 10.9% 오른 311.9억 달러, 비제조는 18.9% 늘어난 45.6억 달러로 확인됐다.
제조 분야에서는 1차금속(33.6억 달러, 62.2%↑), 의료·정밀기기(10.4억 달러, 29.6%↑), 화학물질(36.3억 달러, 29.3%↑) 등 업종에서 증가했고, 기계·장비(22.5억 달러, 19.2%↓), 고무·플라스틱(9.2억 달러, 5.2%↓) 등 업종은 감소했다.
비제조 분야에서는 서비스(2.1억 달러, 53.3%↑), 도매·소매(42.3억 달러, 39.7%↑) 업종 모두 상승했다.
김현철 중견련 상근부회장은 "관세청이 발표한 '9월 수출입 현황'에 따르면 9월 수출은 사상 최초로 1,200억 달러를 기록했고, 올해 연간 수출 1조 달러 달성이 가시권이라는 전망까지 나오고 있다"라고 말했다.
tack@newspim.com