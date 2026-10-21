펄어비스, '붉은사막' 첫 DLC 30일 출시...프리뷰 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 30일 ‘붉은사막 인핸스드’ 첫 DLC 프리뷰 영상을 공개했다
- DLC에서 대양 항해와 수중 탐험, 관계 형성 콘텐츠를 선보인다
- 거점 경영과 확장된 하우징, 보스 공략 콘텐츠도 추가된다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 '붉은사막 인핸스드'의 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC) '미지의 여정'을 30일 전 세계 동시 출시를 앞두고 프리뷰 영상을 공개했다.
프리뷰 영상에는 새로운 이야기, 대양 항해 및 수중 탐험, 특정 인물들과 관계 형성, 시설 경영 및 관리, 발전된 하우징 등 DLC에서 만나볼 수 있는 새로운 콘텐츠를 담았다.
DLC에서는 게임 내 대양이 새로운 탐험 무대로 확장된다. 플레이어는 자원을 모아 선박을 건조하고 꾸민 배로 항해하며 다양한 섬을 발견할 수 있다.
섬을 점거한 적대 세력을 물리친 후 동료들과 거점을 개척하는 방식으로 보상을 얻는다. 수중 탐험 요소도 추가돼 직접 제작한 잠수복을 입고 바닷속으로 잠수해 가라앉은 유적과 보물, 자원을 찾을 수 있다.
인물과의 관계 형성 시스템도 도입된다. 클리프, 웅카, 데미안은 특정 인물과 신뢰를 쌓아 연인 관계로 발전하거나 결혼할 수 있다. 친해진 인물들이 캠프를 찾아와 함께 시간을 보낸다.
해방한 거점을 직접 관리하고 운영할 수 있는 경영 콘텐츠가 추가됐다. 플레이어는 파이웰 곳곳에 시설을 임대하고 동료와 설비를 배치한 뒤 판매할 물품과 운영 전략을 선택해 재화를 축적한다.
하우징 기능도 확장된다. 실내 인테리어뿐 아니라 벽과 창문 등 구조물의 배치와 집의 기본 구조를 직접 설계할 수 있다. 일부 성을 해방하면 성 내부를 꾸며 자신만의 공간으로 활용할 수 있다.
강력한 보스들을 차례로 상대하고 처치해 보상을 획득하는 콘텐츠도 포함된다.
DLC는 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 에픽게임즈 스토어에서 예약 구매 중이다. 예약 구매 완료자에게는 인게임 아이템 '미지 탐험가의 잠수복'과 '미지 탐험가의 경량 잠수복'이 지급된다.
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