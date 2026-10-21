심플랫폼, 말레이시아 제조업 AI 전환 협력 모델 제시

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼은 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 제조업 AX 협력 행사를 개최했다
- 정부·금융기관·ERP 기업과 제조기업 AX 지원체계와 협력방향을 논의했다
- NUBISON AX와 금융·ERP를 연계한 말레이시아 제조업 도입모델을 제시했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 AI 전문기업 심플랫폼이 말레이시아에서 정부 정책과 금융 지원, 기업 운영 시스템을 연결하는 제조업 AI 전환(AX) 협력 모델을 제시했다.
21일 심플랫폼은 지난 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 'FUTUR.E: NUBISON AX Executive Boardroom 2026'을 개최했다고 밝혔다. 행사는 말레이시아 중소기업협회(MSMA)가 주관했으며, 말레이시아 산업개발금융기관(MIDF)과 글로벌 ERP 솔루션 기업 에피코(Epicor)가 파트너로 참여했다.
회사에 따르면 비공개 보드룸 형식의 행사에는 말레이시아 투자통상산업부, 디지털경제공사, 슬랑오르 인적자원개발센터 등 정부·유관기관 관계자와 현지 제조기업 20여 곳의 경영진 등 총 40여 명이 참석했다. 임대근 대표는 MIDF CEO 아지지 무스타파, 에피코 말레이시아·싱가포르 지역 세일즈 대표 벤 림과 제조기업의 AX 도입에 필요한 지원 체계와 협력 방향을 논의했다.
심플랫폼은 데이터 수집·분석부터 AI 모델 개발·학습·운영까지 지원하는 'NUBISON AX'를 소개하고, 금융 지원 및 ERP 연계를 결합한 도입 모델을 제시했다. 정책·금융·기업 시스템을 연계해 AX 도입이 실제 운영 성과로 이어질 수 있는 구조를 마련하는 데 초점을 맞췄다.
임대근 심플랫폼 대표는 "제조기업이 AX를 도입하고 성과를 내기 위해서는 기술과 함께 정책적 지원, 자금 조달, 기존 운영 시스템과의 연계가 뒷받침돼야 한다"며 "MIDF, 에피코 및 현지 유관기관과 협력해 말레이시아 제조업에 적합한 AX 도입 모델을 구체화하겠다"고 말했다.
한편 심플랫폼은 현지 제조기업의 산업별 수요와 운영 환경에 맞는 AX 적용 기회를 발굴할 계획이다.
nylee54@newspim.com