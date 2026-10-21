GS25, 호빵 매출 75.2%↑…호빵맨 협업 제품 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- GS25가 21일 호빵맨 캐릭터 호빵 2종을 단독 출시했다
- 최근 쌀쌀한 날씨에 호빵 매출은 전주보다 75.2% 증가했다
- GS25는 31일까지 호빵 번들 구매 시 1+1 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
GS페이 결제 시 번들 1+1
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일이 운영하는 GS25는 호빵 매출이 늘어나는 동절기를 맞아 호빵맨 캐릭터를 적용한 호빵 2종을 출시한다고 21일 밝혔다.
GS25에 따르면 지난 15~19일 호빵 매출은 직전 주 같은 요일보다 75.2% 증가했다. 최근 최저기온이 10도 아래로 내려가는 등 날씨가 쌀쌀해진 가운데 호빵 수요가 늘었다.
이날 단독 출시하는 제품은 '호빵맨 밤단팥호빵'과 '카레빵맨 카레호빵'이다. 가격은 각각 1900원이며 3입 번들은 5700원이다.
밤단팥호빵은 단팥 앙금에 밤 다이스를 넣었고, 카레호빵은 카레 소스에 채소와 돼지고기를 더했다. 협업 제품에는 총 100종의 랜덤 스티커가 동봉된다.
GS25는 이날부터 오는 31일까지 호빵맨 호빵 번들을 GS페이로 결제하면 1+1 혜택을 제공한다.
호빵맨 캐릭터를 활용한 상온 베이커리도 5종 선보인다. 오는 22일 출시하는 '식빵맨 크림샌드'와 '세균맨 딥쇼콜라파이'의 가격은 각각 2400원이다.
이와 함께 '삼립 정통단팥호빵' 등 개별 포장한 1입 제품도 출시한다. 정통단팥호빵은 1800원, 다른 단팥호빵 제품은 1900원이다.
kji01@newspim.com