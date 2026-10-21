신세계 아카데미, 겨울학기 접수…명사 특강·연말 체험 확대

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 21일 겨울학기 문화센터 회원 모집을 시작했다.
- 명사 특강과 요리·꽃 장식·어린이 체험 프로그램을 마련했다.
- 대구신세계는 오승환의 도전과 선택 특별강연도 개최한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 명사 특강과 가족 체험 프로그램을 앞세워 겨울학기 문화센터 회원 모집에 나선다. 새해 운세와 한국 미술, 공간 디자인 등 교양 강좌에 크리스마스 요리·꽃 장식 수업을 더했다. 개점 10주년을 맞은 대구신세계에서는 전 야구선수 오승환의 특별강연도 연다.
신세계 아카데미는 기존 회원을 대상으로 21일부터 겨울학기 수강 신청을 받는다고 밝혔다. 신규 회원 접수는 오는 22일부터다. 강좌는 12월부터 내년 2월까지 운영하며 일부 수업은 11월 말 시작한다.
이번 겨울학기는 명사 초청 강연과 연말 시즌 체험형 콘텐츠를 중심으로 구성됐다. 역술가 박성준 소장은 '운을 높이는 기술'을 주제로 만세력을 통해 자신의 사주 구조를 이해하고 타고난 기운을 삶에 활용하는 방법을 소개한다. 방송인 마크 테토는 한국 현대미술과 한옥의 가치를 이야기하고, 세계 100대 디자이너 양태오는 자신의 디자인 철학을 소개한다. 어린이를 위해 과학 유튜브 채널 '과학쿠키'의 이효종 크리에이터가 '과학 영화 이야기'를 선보인다.
연말 분위기를 즐길 수 있는 '윈터 페스타' 프로그램도 마련됐다. 구겔호프와 딸기케이크, 이탈리안 홈파티 메뉴를 만드는 쿠킹 클래스, 생화 리스와 크리스마스 트리를 제작하는 플라워 클래스, 산타 매직쇼와 오너먼트 만들기 등 키즈 프로그램이 포함된다.
개점 10주년을 맞은 대구신세계는 특별 강좌를 마련했다. 전 삼성 라이온즈 선수 오승환이 '도전과 선택'을 주제로 최고 선수로 성장하기까지의 경험과 위기 극복 이야기를 전한다. 대한불교조계종 사찰음식 전문가 중제스님의 '자연을 담은 제철 밥상'과 재테크 유튜브 채널 '재테크 읽어주는 파일럿'의 최영민이 진행하는 강좌도 예정돼 있다.
nrd@newspim.com