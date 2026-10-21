신세계라이브쇼핑, 맨즈컬렉션 판매 목표 70% 초과 달성…40대 이하 고객 비중 1.5배↑

AI 핵심 요약beta
- 신세계라이브쇼핑은 21일 남성복 신규 고객 비중이 일반 방송보다 높다고 밝혔다
- 신세계맨즈컬렉션은 18일 방송에서 목표를 70% 초과하고 주문액 3억원을 기록했다
- 기라로쉬도 목표를 40% 넘겼으며 회사는 캐주얼 상품 물량을 두 배 늘렸다
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40대 이하 고객 비중도 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계라이브쇼핑은 캐주얼 남성복 브랜드 신세계맨즈컬렉션과 기라로쉬의 신규 고객 비중이 일반 패션 방송보다 50% 이상 높게 나타났다고 21일 밝혔다.
지난 18일 진행한 신세계맨즈컬렉션 방송은 캐시미어 혼방 니트와 팬츠 판매를 중심으로 목표를 70% 초과 달성했다. 한 시간 동안 주문금액은 3억원에 달했다.
기라로쉬도 지난 주말 워싱 팬츠와 니트 재킷 등 캐주얼 상품을 판매한 방송에서 목표를 40% 이상 초과 달성했다.
두 브랜드의 40대 이하 고객 비중은 일반 패션 방송 평균의 1.5~2배 수준이었다. 신세계라이브쇼핑은 올가을 캐주얼 상품 판매가 늘면서 고객 구성에도 변화가 나타났다고 설명했다.
신세계라이브쇼핑은 올해 두 브랜드의 캐주얼 상품 물량을 전년 대비 두 배 이상 늘려 운영하고 있다.
회사 측은 출근과 일상, 여가활동 등에 두루 활용할 수 있는 니트와 재킷 등 기본 아이템 수요가 늘고 있다고 설명했다. 최근 기온 하락에 따른 시즌 상품 수요도 판매에 영향을 미쳤다고 봤다.
신세계라이브쇼핑은 워모와 인터메조, 브이컷 등 다른 남성 패션 브랜드의 캐주얼 상품 편성을 지속해서 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com