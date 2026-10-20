롯데마트 문화센터, 겨울학기 1만개 강좌 접수…체험형 30% 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트 문화센터가 20일 전국 60개점 겨울학기 강좌 접수를 시작했다
- 가족 체험형 프로그램을 지난 겨울학기보다 30% 늘려 운영한다
- 영유아 강좌 할인과 온라인 접수 고객 대상 장보기 쿠폰을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영유아 강좌·온라인 접수 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트 문화센터가 오는 22일부터 전국 60개점에서 약 1만개 겨울학기 강좌 접수를 시작한다고 20일 밝혔다.
이번 겨울학기에는 크리스마스와 새해를 맞아 가족이 함께 참여할 수 있는 체험형 프로그램을 지난 겨울학기보다 30% 늘렸다.
12월에는 60개 전 점에서 루돌프 케이크 만들기와 소이 캔들 만들기, 가족 보드게임 등 체험 강좌를 운영한다. 그랑그로서리 구리점과 권선점, 성정점 등 일부 문화센터에서는 연말 홈파티를 주제로 꽃 장식과 크리스마스 리스 만들기 강좌를 연다.
새해 프로그램으로는 부평점과 검단점의 타로 상담, 맥스 영등포점의 복조리 도어벨 만들기, 사상점의 설날 연 만들기 등이 마련됐다.
오후 4시부터 6시까지 진행하는 영유아 강좌에는 2만원 할인 쿠폰을 제공한다. 롯데마트 문화센터에 따르면 지난 가을학기 같은 시간대 강좌에 할인 혜택을 적용한 뒤 영유아 강좌 매출은 전년 가을학기보다 약 40% 늘었다.
겨울학기 정규 강좌를 다음 달 7일까지 온라인으로 접수하면 롯데마트 제타에서 쓸 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 아이디당 2장 지급한다. 12월 6일까지 접수한 고객에게는 롯데마트 맥스를 제외한 오프라인 매장에서 8만원 이상 구매할 때 사용할 수 있는 5000원 장보기 할인 쿠폰도 제공한다.
장보기 할인 쿠폰은 12월 14일부터 롯데마트 GO 앱에서 확인할 수 있다. 성인 정규 강좌와 일부 댄스·유아 강좌 수강생에게는 강좌별로 제휴 상품을 증정한다.
kji01@newspim.com