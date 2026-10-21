[UCL] 과연 디펜딩 챔프 PSG...11연승 달리던 바르사 4-2 완파

AI 핵심 요약beta
- PSG가 21일 바르셀로나를 4-2로 꺾고 UCL 3연승을 기록했다
- PSG는 두에·비티냐·루이스의 득점으로 바르셀로나의 11연승을 막았다
- 바르셀로나는 시즌 첫 패배로 5위에 내려앉았고 PSG는 선두에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 디펜딩 챔피언 파리 생제르맹(PSG)이 공식전 11연승을 달리던 FC바르셀로나의 무적 행진에 제동을 걸었다. PSG는 21일(한국 시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈경기에서 바르셀로나를 4-2로 제압했다.
UCL 개막 3연승(승점 9)을 질주한 PSG는 36개 팀 중 선두로 올라섰다. 반면 올 시즌 공식전 11전 전승을 달리던 바르셀로나는 시즌 첫 패배를 안으며 5위(2승 1패·승점 6)로 내려앉았다.
경기는 시작부터 뜨거웠다. 양 팀은 무려 40개의 슈팅을 주고받으며 치열한 공격전으로 맞섰다. PSG는 전반 2분 흐비차 크바라츠헬리아의 슈팅이 골대를 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다. 전반 19분 PSG 핵심 공격수 우스만 뎀벨레가 허벅지 통증을 호소하며 페란 토레스와 교체됐다. 바르셀로나 역시 전반 27분 다니 올모가 부상으로 빠졌다. 악재 속에서 기선을 제압한 쪽은 PSG였다. 전반 38분 데지레 두에가 상대 수비진을 무너뜨린 뒤 날카로운 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다.
후반전은 난타전 양상으로 흘렀다. 바르셀로나는 후반 10분 19세 유망주 차비 에스파르트의 동점골로 균형을 맞췄다. PSG는 후반 27분 두에의 코너킥을 뤼카 에르난데스가 헤더로 마무리해 다시 앞서갔다. 바르셀로나의 반격도 만만치 않았다. 후반 34분 라민 야말이 오른쪽 측면을 허문 뒤 감각적인 슈팅으로 2-2 동점을 만들었다.
하지만 PSG의 화력이 화끈했다. 후반 36분 비티냐가 페널티 에어리어 부근에서 가슴 트래핑 후 강력한 슈팅으로 결승골을 꽂아 넣었다. 이어 후반 41분 아슈라프 하키미의 크로스를 파비안 루이스가 밀어 넣으며 승부에 마침표를 찍었다.
PSG는 승리에도 웃지 못했다. 경기 도중 크바라츠헬리아와 마르키뉴스마저 부상을 입고 교체 아웃됐다. 주축 선수들의 잇따른 부상 악재 속에서도 화력을 과시한 PSG는 3회 연속 UCL 우승을 향한 순항을 이어갔다.
맨체스터 시티는 필 포든의 해트트릭을 앞세워 AEK 아테네를 5-1로 대파했고 리버풀은 비야레알과의 7골 난타전 끝에 4-3으로 승리하며 3연승을 달렸다.
psoq1337@newspim.com