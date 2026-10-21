[오늘의 정치일정] 10월 21일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 20일 테드로스 WHO 사무총장을 접견했다
- 민주당은 20일 최고위원회의와 교육연수원 발대식을 진행했다
- 여야는 20일 국회 운영위와 국정감사 일정에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 '테드로스' 세계보건기구(WHO) 사무총장 접견(청와대)
<외교부>
-장관
17:00 코리아소사이어티 대표단 면담
-차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
13:30 자살사고 예방체계 점검 회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 종합 국정감사
-차관
10:00 종합 국정감사
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 교육연수원 발대식 및 제1차 회의 (국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
09:30 국회운영위원회 전체회의 (국회 본관 319호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회 (전남대학교)
-정점식 원내대표
09:30 국회운영위원회 전체회의 (국회 본관 319호)
14:00 국민의힘 성평등가족위원회 주최 <'관계성 범죄, 반복되는 여성 피해와 국가의 책임' 간담회> (국회 의원회관 제2세미나실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
09:30 운영위원회 전체회의 (운영위원회 전체회의실 / 본관 319호)
10:00 제81주년 경찰의 날 기념식 (경찰청 참수리홀 / 서울 서대문구 통일로 97)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
11:00 10.29 이태원 참사 유가족 대표단 면담 (본청 224호)
15:00 매불쇼 출연
-김준형 원내대표
09:30 국회 운영위원회 전체회의 (본관 319호)
14:00 호르무즈·홍해 위기 속 청해부대 파병의 쟁점 국회토론회 (의원회관 3간담회의실)
16:00, 유튜브 홍사훈쑈 출연