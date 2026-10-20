[2026AG] 장애인 탁구 윤지유, 여자 단식 2연패 달성…3관왕 도전

AI 핵심 요약beta
- 윤지유가 20일 장애인아시안게임 여자 단식에서 2연패를 달성했다
- 윤지유는 결승에서 황즈루이를 3-0으로 꺾고 금메달을 차지했다
- 윤지유는 여자 복식과 혼합복식에서 3관왕에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 장애인 탁구의 간판 윤지유(성남시청)가 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 여자 단식에서 2연패를 달성했다.
윤지유는 20일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 탁구 여자 단식(스포츠등급 클래스3) 결승에서 황즈루이(중국)를 게임스코어 3-0(11-7 11-3 11-4)으로 완파했다.
2022 항저우 대회 금메달리스트인 윤지유는 이번 대회에서도 정상에 오르며 여자 단식 2연패에 성공했다.
윤지유는 첫 게임을 11-7로 따내며 기선을 제압했다. 이어 2게임에서 11-3으로 격차를 벌린 뒤 3게임도 11-4로 마무리하며 한 게임도 내주지 않고 금메달을 확정했다.
결승 상대 황즈루이는 윤지유가 과거 고전했던 중국의 쉐지안을 꺾고 대표팀에 합류한 신예다. 두 선수의 맞대결은 이번이 처음이었다.
윤지유는 이번 대회에서 3관왕에도 도전한다. 여자 복식에서는 항저우 대회 3관왕 서수연(광주광역시청), 혼합복식에서는 김현욱(경기도장애인체육회)과 짝을 이룬다.
football1229@newspim.com