장애인AG 남녀 탁구 대표, 아시안패러게임서 무더기 금메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 장애인탁구 대표팀은 20일 단식에서 금메달 3개를 획득했다
- 서수연은 류징을 꺾고 4전 전승으로 2회 연속 우승했다
- 김현욱과 김은희도 각각 전승으로 정상에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 장애인 탁구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 단식 무대에서 무더기 금메달을 쏟아냈다.
서수연(광주광역시청), 김현욱(경기도장애인체육회), 김은희(전라북도장애인탁구협회)는 20일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 대회 탁구 남녀 단식 풀리그 경기에서 나란히 전승을 거두며 정상에 올랐다.
서수연은 여자 단식 CLASS 2 조별리그 4차전에서 중국의 류징을 세트 스코어 3-1(12-10 11-8 9-11 13-11)로 꺾었다. 패럴림픽 무대마다 발목을 잡혔던 숙적 류징을 상대로 2022 항저우 대회에 이어 두 대회 연속 최종전 승리를 거두며 4전 전승으로 금메달을 목에 걸었다. 대회 2회 연속 3관왕 달성에도 청신호를 켰다.
남자 CLASS 1 세계 1위 김현욱은 라칸 알살미(사우디아라비아)를 3-0으로 완파하며 4연승 우승을 차지했다. 김은희 역시 마리암 알무라이실(사우디아라비아)을 3-1로 제압하고 3연승으로 정상을 가리켰다. 생애 첫 아시안패러게임 출전에서 거둔 쾌거다.
토너먼트 종목에서도 한국의 강세가 이어졌다. 남자 CLASS 2에서는 박진철과 김경현(이상 서울특별시장애인체육회)이 준결승을 통과해 금메달을 놓고 '집안싸움'을 벌이게 됐다. 복식 파트너인 두 선수가 단식 최정상 자리를 두고 맞붙는다.
'엄마 선수' 정영아(서울특별시장애인체육회)를 비롯해 윤지유, 장영진(이상 성남시청), 김기태(서울특별시장애인체육회)도 결승에 올라 금메달 도전을 이어간다. 준결승에서 아쉽게 패한 이미규, 김보겸, 김성옥, 김군해는 규정에 따라 3·4위전 없이 동메달을 확보했다.
psoq1337@newspim.com