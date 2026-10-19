[2026AG] 장애인 탁구 박홍규, 북한 전주현에 3-2 역전승 불구 예선 탈락

AI 핵심 요약beta
- 박홍규가 19일 장애인아시안게임 남북 탁구전서 역전승했다
- 박홍규는 전주현에 3-2로 이겼지만 게임 득실에서 밀렸다
- 단식서 탈락한 박홍규는 복식·혼합복식 메달 도전 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 박홍규(53·충북장애인체육회)가 12년 만에 성사된 장애인아시안게임 탁구 남북 대결에서 북한 전주현(40)을 상대로 역전승을 거뒀다. 그러나 게임 득실에서 밀리며 예선 탈락했다.
박홍규는 19일 일본 아이치현 도요타시 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 탁구 남자 단식(스포츠등급 6) 예선에서 전주현을 게임스코어 3-2(6-11 6-11 11-6 11-7 11-7)로 제압했다.
이번 경기는 역대 장애인아시안게임에서 두 번째로 열린 탁구 남북 대결이다. 박홍규는 2014 인천 대회 준결승에서 전주현을 3-1로 꺾은 뒤 금메달을 차지했다.
두 선수는 지난해 중국에서 열린 아시아선수권대회에서도 맞붙었다. 당시에도 승리했던 박홍규는 이번 대회까지 전주현과의 국제대회 맞대결에서 3전 전승을 기록했다.
이날 경기는 쉽지 않았다. 박홍규는 초반 수비 전략이 통하지 않으며 1·2게임을 모두 6-11로 내줬다. 그러나 3게임부터 강력한 스매시를 앞세워 반격에 나섰다. 3게임을 11-6으로 따낸 뒤 4·5게임에서도 나란히 11-7로 승리하며 역전승을 완성했다.
다만 박홍규는 이날 승리에도 예선 탈락을 피하지 못했다. 같은 조의 전주현, 룽롯 타이니욤(태국)과 나란히 1승 1패를 기록했지만 게임 득실에서 밀렸다.
박홍규는 룽롯에게 1-3으로 패했고, 전주현은 룽롯을 3-2로 꺾었다. 세 선수의 승패가 같아지면서 게임 득실에 따라 순위가 결정됐다. 단식에서 탈락한 박홍규는 복식과 혼합복식에서 메달 도전을 이어간다.
한편 북한은 이번 대회에 전주현과 김영록 등 탁구 선수 2명만 파견했다. 북한은 2014 인천 대회에 처음 참가했으며, 2018 자카르타 대회에서는 한국과 단일팀을 구성했다. 2022 항저우 대회에는 인공기 게양 문제로 불참했다.
football1229@newspim.com