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[2026AG] 아이치·나고야 장애인AG 18일 개막...한국 금메달 21개 이상 도전

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  • 2026 장애인아시안게임이 18일 일본 나고야에서 개막했다
  • 한국은 357명 선수단으로 금메달 21개와 종합 6위에 도전한다
  • 한국은 19일 사격 박진호를 시작으로 메달 사냥에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 아시아 최대 장애인 스포츠 축제인 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임이 막을 올렸다. 한국은 18개 전 종목에 선수단을 파견해 금메달 21개 이상과 종합 6위에 도전한다.

제5회 장애인아시안게임은 지난 18일 오후 6시 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 개회식을 시작으로 7일간의 열전에 돌입했다.

[서울=뉴스핌] 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐막식. [사진=로이터] 2026.10.19 football1229@newspim.com

오는 24일까지 일본 아이치현과 나고야시, 시즈오카현 이즈시 일원에서 열리는 이번 대회에는 아시아 45개국·지역에서 약 4000명의 선수단이 참가한다. 선수들은 18개 종목에서 500여개의 금메달을 놓고 경쟁한다.

장애인아시안게임은 4년마다 개최되지만, 2022 항저우 대회가 코로나19 여파로 2023년에 열리면서 이번 대회는 3년 만에 돌아왔다.

한국은 선수 214명과 임원 143명 등 총 357명의 선수단을 파견했다. 개회식에서는 육상 장민호(안양시청·T13)와 탁구 윤지유(성남시청·클래스3)가 공동 기수를 맡아 태극기를 들고 입장했다.

한국 선수단은 국가명의 영문 표기 순서에 따라 카자흐스탄과 쿠웨이트 사이인 16번째로 입장했다. 선수들은 태극기를 흔들거나 휴대전화로 관중석을 촬영하며 개회식을 즐겼다.

앞서 열린 아시안게임에도 출전했던 장민호는 장애인아시안게임에 처음 나선다. 2022 항저우 대회 탁구 여자 단식 금메달리스트인 윤지유는 이번 대회에서 2연패에 도전한다.

탁구 한 종목에만 선수단을 파견한 북한은 'DPR Korea'라는 이름으로 8번째 입장했다. 개최국 일본은 45번째이자 마지막으로 경기장에 들어섰다.

이번 개회식은 '와비'(WABI·We Are Beautiful Individuals)를 주제로 진행됐다. '우리는 저마다 아름다운 존재'라는 뜻으로 장애 유무와 국적, 문화의 차이를 넘어 각자의 개성을 존중한다는 의미를 담았다.

대회 슬로건은 '이매진 원 하트'(Imagine One Heart)다. 앞서 열린 아시안게임의 슬로건 '이매진 원 아시아'(Imagine One Asia)와 연결해 아시아의 화합과 연대를 강조했다.

개회식에는 마지드 라셰드 아시아패럴림픽위원회(APC) 위원장과 나루히토 일왕, 오무라 히데아키 아이치현 지사 등이 참석했다. 한국에서는 최휘영 문화체육관광부 장관과 정진완 대한장애인체육회장, 정재준 APC 부위원장 등이 자리했다.

나루히토 일왕이 공식 개회를 선언한 뒤 선수 대표 선서와 성화 점화가 이어졌다. 선수 선서는 2024 파리 패럴림픽 휠체어테니스 남자 단식 금메달리스트 오다 도키토와 육상 선수 마에가와 가에데가 맡았다.

[서울=뉴스핌] 최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽)과 유승민 대한체육회장이 지난해 9월 29일 충북 진천 국가대표 선수촌을 방문해 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽과 2026 아이치·나고야 아시안게임을 대비해 훈련 중인 국가대표 선수들을 격려하고 있다. [사진 = 문화체육관광부] 2025.09.29 wcn05002@newspim.com

성화 봉송에는 일본의 전·현직 패럴림픽 선수 7명이 참여했다. 마지막 주자인 휠체어농구 선수 출신 미야케 가쓰미와 육상 멀리뛰기 선수 출신 나카니시 마야, 알파인스키 선수 무라오카 모모카가 성화대에 불을 붙이며 개회식의 대미를 장식했다.

한국은 19일부터 본격적인 메달 사냥에 나선다. 사격 박진호(강릉시청)는 일본 도요타시 아이치현 종합사격장에서 열리는 남자 10m 공기소총 입사(스포츠등급 SH1)에 출전해 한국 선수단의 첫 금메달에 도전한다.

football1229@newspim.com

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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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