아이치·나고야 장애인AG 18일 개막...한국 선수단, 금메달 21개·종합 6위 도전

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시아 장애인 체육의 최대 축제인 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회가 개막을 이틀 앞두고 있다. 대한민국 선수단은 18개 전 종목에 출전해 금메달 21개 이상과 종합 6위 달성에 도전한다.

이번 대회는 18일 오후 6시 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열리는 개회식을 시작으로 24일까지 7일간 펼쳐진다.

[서울=뉴스핌] 대한장애인체육회가 6일 오후 2시 이천선수촌 삼성관에서 '2026 아이치·나고야 아시안패러게임 대한민국 선수단 결단식'을 개최했다. [사진 = 대한장애인체육회] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

개·폐회식의 핵심 콘셉트는 '와비(WABI·We Are Beautiful Individuals)'다. '우리는 저마다 아름다운 존재'라는 의미로, 장애 유무와 국가, 문화의 차이를 넘어 서로의 고유한 가치를 존중하자는 메시지를 담았다.

개회식에서는 아이치 지역의 자연과 전통 축제, 장인 정신을 표현한 공연이 펼쳐진다. 성화대 역시 지역 도자기 산지 세 곳의 흙을 활용해 시민과 장인이 함께 제작했다.

한국은 선수 214명을 포함한 총 357명의 선수단을 파견했다. 목표는 금메달 21개 이상과 종합 6위다.

본격적인 메달 사냥은 19일부터 시작된다. 첫날에는 전통적인 강세 종목인 사격이 선봉에 선다. 박진호(강릉시청)와 이장호(청주시청)가 남자 10m 공기소총 입사(SH1)에 출전한다. 여자 10m 공기소총 입사(SH1)에서는 김미영(인천시청)과 이윤리(전남장애인사격연맹)가 금메달을 노리고, 서훈태(경기도장애인체육회)는 혼성 10m 공기소총 입사(SH2)에 나선다.

[서울=뉴스핌] 2024 파리 패럴림픽 사격 금메달리스트 조정두. [사진 = 대한장애인체육회] 2026.10.16 wcn05002@newspim.com

사이클에서는 김정빈(경기도장애인사이클연맹)이 남자 4000m 개인추발(B)에서 금빛 질주에 도전한다.

20일에는 한국 장애인 스포츠의 간판선수들이 대거 출격한다. 2024 파리 패럴림픽 금메달리스트 조정두(BDH파라스)는 사격 남자 10m 공기권총(SH1)에서 자신의 첫 장애인아시아경기대회 금메달을 겨냥한다.

육상 장민호(안양시청)는 남자 100m(T13)에 출전하며, 탁구 윤지유(성남시청)는 여자 단식(클래스3)에서 대회 2연패에 도전한다.

21일에는 보치아와 태권도, 휠체어펜싱에서 금메달 소식을 기다린다. 보치아 최예진(서울시청)은 여자 개인전(BC3)에서 특별한 도전에 나선다. 어머니이자 경기 파트너인 문우영 씨와 함께하는 마지막 무대를 금메달로 장식하겠다는 각오다.

[서울=뉴스핌] 아시안게임 2연패를 노리는 태권도의 주정훈. [사진 = 대한장애인체육회] 2026.10.16 wcn05002@newspim.com

태권도 주정훈(춘천시장애인체육회)은 남자 80㎏급(K44)에서 대회 2연패를 노린다. 파리 패럴림픽 은메달리스트 권효경(홍성군청)은 휠체어펜싱 여자 에페 개인전(A)에서 아시아 정상에 도전한다.

대회 후반부에도 메달 경쟁은 계속된다. 22일에는 조정두가 사격 혼성 50m 자유권총(SH1)에 나서고, 권효경은 여자 에페 단체전에서 추가 메달을 노린다.

23일에는 장민호가 남자 400m(T13)에서 기록 경신과 메달 획득에 도전한다. 탁구 간판 윤지유도 여자 복식과 혼합 복식에 출전해 메달 수확에 힘을 보탠다.

이번 대회는 24일 오후 6시 미즈호공원 육상경기장에서 열리는 폐회식을 끝으로 막을 내린다.

wcn05002@newspim.com