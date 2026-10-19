[2026AG] 체육공단, 장애인 한국 선수단에 격려금 2000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 체육진흥공단은 19일 나고야에서 한국 선수단에 격려금 2000만원을 전달했다
- 공단 관계자들은 선수단의 현지 생활을 듣고 선수들을 격려했다
- 공단은 선수단 357명의 무사 완주와 선전을 기원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임에 출전한 대한민국 선수단을 찾아 격려금 2000만원을 전달했다.
체육공단은 19일 오전 일본 나고야 현지에서 한국 선수단을 방문해 격려금을 전달했다고 밝혔다.
이날 박용철 체육공단 전무이사를 비롯한 관계자들은 정진완 대한장애인체육회장과 박흥식 선수단장, 남자 휠체어농구 대표팀 등을 만났다.
체육공단 관계자들은 선수단의 훈련 여건과 식사 등 현지 생활에 대한 설명을 듣고 선수들을 격려했다. 이어 이번 대회에 출전한 357명의 선수단이 부상 없이 대회를 마치기를 바라는 마음을 담아 격려금 2000만원을 전달했다.
박 전무이사는 "우리 대표팀 선수들이 3년 동안 준비한 기량을 아낌없이 보여주고 돌아오길 기대한다"며 "우리 체육공단도 멀리서나마 대표팀의 선전을 한마음으로 응원할 것"이라고 말했다.
한편 체육공단은 아시안패러게임과 패럴림픽 등 주요 국제대회에 출전하는 국가대표 선수단을 대상으로 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하고 있다.
football1229@newspim.com