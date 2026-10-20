장애인AG 처음 출전한 조정두, 10ｍ 공기권총 金 명중

AI 핵심 요약beta
- 조정두가 20일 아시안패러게임 사격 10ｍ 공기권총에서 우승했다
- 조정두는 241.3점으로 대회 신기록과 한국 최초 금메달을 기록했다
- 조정두는 다음 달 혼성 50ｍ 권총에서 대회 2관왕에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2024 파리 패럴림픽 금메달리스트 조정두(39·BDH파라스)가 처음 출전한 아시안패러게임에서도 대회 신기록을 작성하며 정상에 올랐다.
조정두는 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 사격 남자 10ｍ 공기권총(스포츠등급 SH1) 결선에서 241.3점을 쏴 우승을 차지했다. 233.7점을 기록한 인도의 마니쉬 나르왈과 213.6점의 중국 양차오를 제치고 단연 독보적인 기량으로 금메달을 목에 걸었다.
본선에서 575점으로 전체 1위에 오른 조정두는 결선 초반 5발까지 2위에 머물렀으나 곧바로 1위로 치고 나갔다. 이후 단 한 번도 선두를 허용하지 않았고, 마지막 발에서 10.4점을 쏘며 우승을 자축했다. 한국 선수가 아시안패러게임 이 종목에서 금메달을 딴 것은 역대 처음이다. 2014년 인천 대회 서영균의 동메달 이후 12년 만에 나온 이 종목 메달이기도 하다.
군 복무 중 뇌척수막염 후유증으로 척수장애를 입은 조정두는 은둔 생활을 거쳐 사격을 통해 새 삶을 찾았다. 지난달 창원 세계선수권대회에서 244.4점의 세계신기록으로 우승한 데 이어 이번 대회마저 제패하며 세계 최고 명사수임을 입증했다. 다음 달 태어날 둘째에게 금메달을 선물하겠다던 약속도 완벽하게 지켜냈다. 조정두는 오는 22일 혼성 50ｍ 권총(SH1)에서 대회 2관왕에 도전한다.
psoq1337@newspim.com