[종합] 김지용 중수청장 "국민 신뢰받는 중수청 만들 것"…취임 직후 현충원 참배

AI 핵심 요약beta
- 김지용 초대 중수청장이 20일 취임하며 정치적 중립을 약속했다
- 김 청장은 법과 증거에 따른 공정수사와 절차적 정의를 강조했다
- 피해자 보호와 수사 전문성 강화로 국민 신뢰를 얻겠다고 밝혔다
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"먼지떨이식 수사 경계"…책임수사제 정착·피해자 보호 강조
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장이 20일 취임하면서 "형사사법의 중심에는 '사람'이 있어야 한다"며 정치적 중립성과 수사의 독립성 확보를 약속했다. 취임식 직후에는 국립현충원을 찾아 "국민의 신뢰를 받는 중대범죄수사청을 만들겠다"는 의지를 밝혔다.
김 청장은 이날 오후 서울 중구 중수청 본청에서 열린 취임식에서 "어떠한 외부의 부당한 압력에도 흔들리지 않고 오직 법과 증거에 따라 공정하게 수사하겠다"고 강조했다.
그는 "수사기관의 가장 중요한 자산은 국민의 신뢰"라며 "어떤 사건을 다루든, 수사의 대상이 누구든, 지위와 신분을 가리지 않고 동일한 원칙과 기준을 적용하겠다"고 밝혔다.
이어 "헌법과 법률에 따른 민주적 통제를 존중하고 국민의 비판을 겸허히 받아들이겠다"며 "독립적으로 수사하되, 독단적으로 수사하지 않겠다"고 말했다.
절차적 정의를 수사의 기본 원칙으로 삼겠다는 방침도 제시했다.
김 청장은 "적법절차를 준수하는 것이 수사의 효율성을 저해하는 장애물이 아니다"라며 "국민의 권리를 보호하고 수사의 신뢰성과 정당성을 확보하는 토대"라고 설명했다.
특히 "특정인을 겨냥한 수사, 별건수사, 먼지떨이식 수사는 철저히 경계하겠다"며 "범죄 혐의가 충분히 뒷받침되지 않는다면 그에 맞는 정당한 결론을 내리겠다"고 강조했다.
그러면서 "수사의 성과를 구속이나 기소의 숫자가 아니라 얼마나 정확하게 사실을 밝혔는지, 얼마나 공정하게 법을 적용했는지로 국민들께 평가받겠다"고 밝혔다.
김 청장은 범죄 피해자와 사회적 약자 보호도 강조했다.
김 청장은 "범죄로 인해 삶의 터전을 잃은 피해자, 아동과 장애인, 노인 등 사회적 약자의 목소리에 더욱 귀를 기울이겠다"며 "피해자들이 도움을 요청하기에 앞서 먼저 다가가 그분들의 이야기를 듣고, 보호하고 지원하겠다"고 말했다.
아울러 수사 대상자의 인권과 방어권도 충실히 보호하고, 수사·기소 기능 분리로 인해 피해자 보호에 공백이 발생하지 않도록 관계기관과 협력하겠다고 밝혔다.
수사 전문성 강화와 함께 책임수사제 정착도 강조했다.
김 청장은 "전문성은 수사의 정확도를 높이고, 책임성은 수사의 완결을 보장한다"며 "수사 담당자에게 권한과 책임을 충분히 부여하여 사건의 개시부터 진행, 종결까지 주도적이고, 완결성 있게 관리하는 수사시스템을 구축하겠다"고 설명했다.
이를 위해 디지털포렌식과 금융분석, 자금추적, 국제공조 등 핵심 수사 역량을 강화하고 출신 기관이나 과거 직급이 아닌 전문성과 성과에 따라 평가받는 조직문화를 조성하겠다고 약속했다.
김 청장은 "청장이라는 자리가 가장 높은 곳에 있는 자리가 아니라, 가장 앞에서 책임지는 자리라는 생각으로 업무에 임하겠다"며 "주어진 권한에는 책임으로 답하고, 국민의 기대에는 실적과 성과로 답하겠다"고 밝혔다.
김 청장은 취임식을 마친 뒤 이날 오후 4시 30분경 국립현충원을 찾았다. 그는 현충원 방명록에 "국민의 신뢰를 받는 중대범죄수사청을 만들겠습니다"라고 적었다.
중수청은 지난 2일 수사·기소 분리 체계의 일환으로 공식 출범했다. 김 청장은 지난 15일 임명안 재가를 거쳐 16일 첫 출근했으며, 전날 이재명 대통령으로부터 임명장을 받았다. 이어 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에 처음으로 참석했다.
hong90@newspim.com