장동혁, 김지용 국무회의 참석 비판..."민주당·청와대 범죄부터 수사하라"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 20일 중수청장 국무회의 참석을 비판했다
- 장 대표는 여당과 청와대 관련 의혹부터 수사하라고 촉구했다
- 이재명 대통령에게 본인 재판 재개와 공정 수사를 요구했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 20일 김지용 초대 중대범죄수사청장이 이재명 대통령 주재 국무회의에 참석한 것을 비판하며 "중수청은 여당 범죄와 청와대 범죄부터 제대로 수사하라"고 촉구했다.
장 대표는 자신의 페이스북을 통해 "김지용 중수청장, '수사의 정치화를 청산하겠다'고 했다. 그래놓고 임명장 잉크가 마르기도 전에 국무회의부터 참석했다"며 "'수사의 정치화' 청산은커녕, 정치가 '수사화'될 판"이라고 지적했다.
김 청장은 전날 첫 출근길에서 수사의 정치화를 청산하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 김 청장은 이 대통령으로부터 임명장을 받은 뒤 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에 처음 참석했다.
장 대표는 이 대통령이 국무회의에서 김 청장에게 정치적 편향 없는 수사를 당부한 것을 두고도 비판을 이어갔다.
그는 "이재명 대통령, 오늘도 '네 편 내 편 가리지 말라'고 했다"며 "'권력형 부패 범죄, 정경유착, 금융 범죄'를 엄단하라고 지시했다"고 언급했다.
그러면서 "권력형 부패 범죄, 김병기가 1등 아닌가?"라며 김병기 전 더불어민주당 원내대표를 겨냥했다. 김승원 전 법무부 장관 후보자에 대해서도 정경유착 의혹을 제기하며 수사 필요성을 주장했다.
장 대표는 금융 범죄와 관련해서는 "삼전닉스 ETF(상장지수펀드)와 국민연금의 선거용 주가 부양을 빼고 금융 범죄를 논할 수 없을 것이다"라고 주장했다.
아울러 "김현지, 정진상의 '경성라인' 인사 농단도 명백한 중대 범죄"라며 청와대 인사 문제까지 수사 대상으로 거론했다.
장 대표는 "대통령 말이 진심이라면, 내 편부터 수사해야 한다"며 "중수청은 여당 범죄와 청와대 범죄부터 제대로 수사하라"고 거듭 촉구했다.
특히 이 대통령을 향해 "무엇보다, 이재명 대통령 스스로 본인 재판을 재개해야 한다"며 "본인 범죄는 덮어놓고 좋은 말 아무리 한들, 그 말 믿을 국민은 하나도 없다"고 비판했다.
oneway@newspim.com