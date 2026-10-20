농심, 12월부터 통합회원제 폐지…개인정보 수집 최소화

AI 핵심 요약beta
- 농심은 20일 개인정보 보호를 위해 통합회원 제도 폐지를 발표했다
- 농심은 12월 1일부터 회원가입·로그인 없는 웹사이트를 운영한다
- 농심은 기존 고객정보를 법령과 내부 방침에 따라 파기할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고객정보 안전하게 파기…농심몰·채용사이트는 유지
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 개인정보 유출 사고가 잇따르는 가운데 농심이 고객 개인정보 수집을 최소화하기 위해 통합회원 제도를 폐지한다. 상품 정보 제공 등을 목적으로 운영하는 웹사이트에서 회원가입과 로그인 절차를 없애 개인정보 보호를 강화한다는 방침이다.
20일 업계에 따르면 농심은 오는 12월 1일부터 기존 통합회원 제도를 폐지하고 웹사이트 운영 방식을 개편한다. 회원가입이나 로그인 없이도 누구나 콘텐츠와 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.
이에 따라 농심 공식 홈페이지와 브랜드관, 누들푸들, 코코이찌방야 등에 적용됐던 아이디(ID) 기반 통합회원 제도가 종료된다. 고객들은 별도의 회원가입이나 로그인 절차 없이 해당 웹사이트를 이용할 수 있게 된다.
현재 농심 홈페이지 회원가입 시에는 이름과 휴대전화번호, 생년월일, 이메일 주소를 필수로 입력해야 한다. 주소는 선택 항목이다. 통합회원 제도가 폐지되면 이 같은 회원정보 입력 절차도 사라진다.
다만 기존 고객 서비스는 유지된다. 고객 상담과 공장견학 신청, 대학생 참여 프로그램인 펀스터즈 지원 등은 휴대전화 본인인증을 거쳐 비회원 상태에서도 이용할 수 있다.
실제 제품 구매와 서비스 이용을 위해 회원정보가 필요한 농심몰 등 브랜드몰과 채용사이트는 기존 회원 제도를 유지한다. 통합회원제 폐지 대상과는 별도로 운영되는 것이다.
농심은 통합회원 제도 폐지가 완료된 이후 기존에 보유한 고객정보를 관련 법령과 내부 방침에 따라 파기할 계획이다.
이번 개편은 최근 기업들의 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 고객정보 수집과 보관에 대한 경각심이 높아진 가운데 이뤄졌다. 농심은 정보 제공 중심의 웹사이트에서 불필요한 회원가입 절차를 없애 개인정보 관리 부담을 줄이고 이용 편의성을 높일 방침이다.
kji01@newspim.com