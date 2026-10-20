[전국체전] 'AG 동메달' 서민준 이끈 충남, 육상 남자 400m 계주 금메달

AI 핵심 요약beta
- 서민준은 20일 전국체전 400m 계주에서 충남의 금메달을 이끌었다
- 충남은 39초41로 비웨사의 경기 팀을 0.11초 차로 제쳤다
- 권서린은 10㎞ 경보에서 한국신기록으로 대회 2연패를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국신기록과 함께 동메달을 합작했던 서민준(서천군청)과 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)가 이번에는 전국체육대회에서 적으로 만났다. 마지막 주자 대결에서 웃은 선수는 서민준이었다.
서민준은 20일 제주 서귀포 강창학종합경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 육상 남자 일반부 400m 계주 결승에서 충남 대표팀의 마지막 주자로 나서 금메달을 이끌었다.
이창수, 이성진, 이용문, 서민준 순서로 달린 충남은 39초41로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이지훈, 이준혁, 문해진, 비웨사가 출전한 경기(39초52)를 불과 0.11초 차로 따돌렸다.
특히 마지막 주자로 나선 서민준과 비웨사의 맞대결이 눈길을 끌었다. 두 선수는 지난달 아이치·나고야 아시안게임에서 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(광주광역시청)과 함께 남자 400m 계주에 출전해 38초43의 한국신기록을 작성하며 동메달을 획득했다.
당시 한국 육상의 새로운 가능성을 보여줬던 동료들이 한 달 만에 전국체전 금메달을 놓고 경쟁한 것이다. 서민준에게는 더욱 뜻깊은 우승이었다. 이번 대회 남자 일반부 100m와 200m에서 모두 나마디 조엘진에 이어 은메달에 머물렀지만, 마지막 계주에서는 금메달을 목에 걸며 아쉬움을 털어냈다.
반면 다리 상태가 좋지 않아 100m와 200m 예선에 모두 출전하지 못했던 비웨사는 계주에 전격 복귀했지만 은메달에 만족해야 했다.
남자 일반부 100m와 200m를 석권했던 나마디 조엘진은 계주에 출전하지 않으면서 대회 3관왕 달성에는 실패했다.
한편 여자 18세 이하부 10㎞ 경보에서는 권서린(충현고)이 한국신기록을 작성하며 대회 2연패를 달성했다. 권서린은 이날 제주월드컵경기장 인근 도로에서 열린 경기에서 47분44초로 결승선을 통과해 경기도에 금메달을 안겼다.
지난해 전국체전에서 48분21초로 11년 만에 여고부 한국신기록을 갈아치웠던 권서린은 1년 만에 자신의 기록을 37초 단축하며 다시 한번 정상에 올랐다.
wcn05002@newspim.com