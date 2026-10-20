[전국체전] 근대5종 간판 서창완·성승민, 남녀 계주 우승 나란히 3관왕

AI 핵심 요약beta
- 서창완은 20일 전국체전 남자 4종 계주에서 우승했다
- 개인전·단체전에 이어 금메달을 추가해 3관왕에 올랐다
- 성승민과 김지윤도 계주 정상에 올라 3관왕을 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =한국 남녀 근대5종의 간판 서창완(전남도청)과 성승민(한국체대)이 전국체육대회 3관왕에 오르며 압도적인 기량을 과시했다.
서창완은 20일 제주 애월근린공원에서 열린 제107회 전국체전 남자 일반부 계주 4종 경기에 전남 선발팀(김영하, 양우승)으로 출전해 합계 1216점을 획득하며 우승을 차지했다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 단체전 금메달리스트인 서창완은 앞서 17일 5종 개인전과 단체전을 석권한 데 이어 계주 금메달까지 추가하며 대회 3관왕에 등극했다. 서창완과 함께 5종 단체전 우승을 이끈 김영하는 대회 2관왕을 달성했다. 18일 남자 일반부 4종 개인전 3연패를 달성했던 강원도 대표 전웅태(강원도체육회)는 계주에서 은메달을 목에 걸었다.
여자부에서는 아시안게임 한국 여자 선수 최초 개인전 금메달리스트인 성승민의 독주가 이어졌다. 대구 대표로 나선 성승민은 윤양지, 이가영(이상 대구광역시청)과 함께 여자 일반부 4종 계주에서 997점을 합작해 정상에 올랐다. 성승민 역시 4종 개인전과 단체전에 이어 계주까지 정복하며 금메달 3개를 싹쓸이했다.
18세 이하부에서도 3관왕이 탄생했다. 서울 대표 김지윤(서울체고)이 여자 4종 계주 우승을 이끌며 개인전, 단체전에 이어 3관왕 대열에 합류했다.
psoq1337@newspim.com