[전국체전] 서창완, 근대5종 남자 개인·단체전 석권…3년 만에 개인전 정상

AI 핵심 요약beta
- 서창완은 17일 전국체전 근대5종 개인·단체전에서 우승했다
- 서창완은 개인전 1586점과 단체전 3145점으로 2관왕에 올랐다
- 서창완은 장애물 도입 이후 전국체전 첫 개인전 우승을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 근대5종 남자부 간판 서창완(전남도청)이 제107회 전국체육대회에서 개인전과 단체전을 모두 석권하며 2관왕에 올랐다.
서창완은 17일 제주 애월근린공원에서 열린 전국체전 근대5종 남자일반부 개인전에서 펜싱과 수영, 장애물, 레이저 런(육상+사격) 합계 1586점을 기록해 정상에 올랐다.
같은 전남도청 소속 김영하가 1559점으로 개인전 2위를 차지하면서 서창완은 두 선수의 점수를 합산하는 단체전에서도 3145점으로 금메달을 추가했다. 이로써 서창완은 개인·단체전 2관왕을 차지했다.
서창완은 2023년 이후 3년 만에 전국체전 개인전 우승을 차지했다. 2024 파리 올림픽 이후 승마를 대신해 장애물 경기가 도입된 뒤 전국체전 개인전에서 우승한 것도 이번이 처음이다.
서창완은 이날 펜싱에서 16승으로 258점을 획득해 전체 1위에 올랐다. 수영에서는 56초47로 317점을 추가했다. 장애물 경기에서는 23초61로 전체 2위에 해당하는 375점을 쌓았다.
앞선 세 종목 성적을 바탕으로 레이저 런을 2위보다 27초 먼저 출발한 서창완은 선두를 유지한 채 가장 먼저 결승선을 통과했다.
김영하는 막판 스퍼트를 앞세워 개인전 은메달을 차지했고, 김경환(광주광역시청)은 1556점으로 개인전 3위에 올랐다. 단체전에서는 울산이 3072점으로 2위, 인천이 3065점으로 3위를 차지했다.
서창완은 올해 8월 세계선수권대회 개인전 동메달을 획득했고, 혼성 계주에서는 성승민(한국체대)과 금메달을 합작했다. 지난달 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 한국의 남자 단체전 금메달에 힘을 보탰다.
football1229@newspim.com