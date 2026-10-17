[전국체전] 김강현·고은, 사격서 '비공인 세계신기록' 2개 작성

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 제107회 전국체육대회 사격에서 하루에만 세계기록을 뛰어넘는 한국 신기록이 두 개나 탄생했다. 김강현(강원대)과 고은(부산시청)이 나란히 비공인 세계신기록을 작성하며 금메달을 목에 걸었다.

김강현과 고은은 17일 경남 창원국제사격장에서 열린 전국체전 사격 남자대학부 10m 공기권총과 여자일반부 25m 권총 결선에서 각각 세계기록을 넘어서는 성적을 거뒀다. 다만 전국체전은 국제사격연맹(ISSF) 공인 대회가 아니기 때문에 공식 세계신기록으로 인정받지는 못한다.

[서울=뉴스핌] 남자 공기권총 대표인 김강현. [사진 = 대한사격연맹] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

먼저 기록을 작성한 선수는 김강현이었다. 김강현은 남자대학부 10m 공기권총 본선에서 588점으로 대회신기록을 세우며 1위로 결선에 진출했다. 이어 결선에서도 246.6점을 기록해 현재윤(동명대·240.2점)을 여유 있게 따돌리고 우승했다.

이는 2018년 박대훈이 세운 종전 한국기록(246.2점)을 0.4점 경신한 기록이다. 동시에 2019년 도하 아시아선수권에서 김송국(북한)이 작성한 세계기록(246.5점)보다도 0.1점 높다. 김강현은 단체전에서도 1732점으로 금메달을 합작하며 대회 2관왕에 올랐다.

지난 4월 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 선발전에서 4위에 그쳐 태극마크를 놓쳤던 김강현은 대학 마지막 전국체전에서 아쉬움을 털어냈다.

김강현은 "전국체전 우승보다 기록을 깼다는 사실에 더 큰 성취감을 느꼈다"라며 "단기적으로는 2년 뒤 열리는 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전이 목표이고, 길게는 오랫동안 기량을 유지하는 선수가 되고 싶다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 여자 권총 대표인 고은. [사진 = 대한사격연맹] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

여자일반부 25m 권총에서는 고은이 또 하나의 신기록을 작성했다. 고은은 결선에서 44점을 기록하며 2018년 김민정이 세운 한국기록과 올해 뮌헨 월드컵에서 에샤 싱(인도)이 작성한 세계기록(이상 43점)을 모두 1점씩 넘어섰다.

우승까지의 과정은 순탄치 않았다. 몸살감기로 정상 컨디션이 아니었던 고은은 본선 57발째까지 11위에 머물러 탈락 위기에 몰렸다. 그러나 마지막 3발에서 집중력을 발휘해 7위로 결선에 진출했고, 결선에서는 흔들림 없는 경기 운영으로 금메달과 신기록을 동시에 거머쥐었다.

고은은 "감기 때문에 자신감이 떨어졌지만 평소와 같은 루틴으로 경기에 임했다"라며 "한국 신기록과 비공인 세계신기록을 세워 기쁘다. 앞으로 국가대표에 선발돼 국제대회에 나가고 싶다"라고 소감을 전했다.

이번 전국체전 사격에서는 연일 신기록이 쏟아지고 있다. 대회 첫날인 16일 남자일반부 10m 공기소총 본선에서 공성빈(보은군청)이 635.3점으로 한국 신기록을 작성한 데 이어 이날 김강현과 고은이 기록을 추가했다.

이로써 전국체전 사격에서는 이틀 동안 한국 신기록 3개가 탄생했으며, 이 가운데 2개는 기존 세계기록까지 뛰어넘었다.

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