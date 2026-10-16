[전국체전] '전 경기 30초 내 한판승' 유도 이현지, 여자 78㎏ 이상급 금메달

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 유도 간판 이현지(용인대)가 제107회 전국체육대회에서 모든 경기를 30초 안에 한판승으로 끝내며 정상에 올랐다.

이현지는 16일 제주 남녕고 체육관에서 열린 전국체전 유도 여자대학부 78㎏ 이상급 결승에서 김민영(한국체대)을 경기 시작 9초 만에 모두걸기 한판으로 제압하고 금메달을 차지했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 유도 여자 국가대표 이현지(왼쪽)가 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 여자 78㎏ 이상급 결승에서 뉴신란(중국)과 경기를 치르고 있다.

세계랭킹 3위 이현지는 이날 치른 세 경기에서 압도적인 경기력을 보였다. 8강에서는 이혜빈(용인대)을 경기 시작 23초 만에 발목받치기 한판으로 꺾었다. 준결승에서는 김미경(용인대)을 10초 만에 허벅다리걸기 한판으로 제압했다.

결승도 오래 걸리지 않았다. 이현지는 경기 시작과 동시에 김민영에게 접근해 목덜미 깃을 잡은 뒤 그대로 넘어뜨렸다. 심판이 곧바로 한판을 선언하면서 9초 만에 승부가 끝났다.

이현지는 최근 국제무대에서도 상승세를 이어왔다. 이달 초 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 중국 뉴신란에게 패해 은메달을 획득한 뒤 2026 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회에서는 세계 정상급 선수들을 연달아 한판으로 꺾고 우승했다.

지난 13일 귀국한 이현지는 시차 적응과 체력 부담 속에서도 전국체전 정상에 올랐다. 이번 우승은 대회 장소가 자신의 모교인 남녕고라는 점에서도 의미를 더했다.

제주에서 성장한 이현지는 남녕고 2학년이던 2024년 IJF 세계청소년유도선수권대회에서 우승하며 주목받았고, 지난해에는 세계선수권대회 동메달을 차지했다.

[영종도=뉴스핌] 크라쉬에서 금메달을 획득한 김민영이 '2026 아이치·나고야 아시안게임'을 마치고 30일 오후 인천국제공항을 통해 입국하고 있다.

결승 상대 김민영은 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 금메달리스트다. 아시안게임을 앞두고 쿠라시 국가대표로 선발돼 정상에 오른 뒤 본업인 유도로 복귀했으나, 이현지의 벽을 넘지 못했다.

아시안게임 쿠라시 여자 78㎏급 은메달리스트인 모수민(한국체대)도 유도로 복귀했다. 이날 여자대학부 70㎏급에 출전해 결승에서 강민지(한국체대)를 업어치기에 이은 누르기 한판으로 꺾고 우승했다.

우즈베키스탄 전통 무술인 쿠라시는 유도와 기술 체계가 비슷해 유도 선수들이 비교적 쉽게 적응할 수 있는 종목으로 알려져 있다.

football1229@newspim.com