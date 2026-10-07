[전국체전] AG 金 기운 그대로, 여서정 전국체전 개인 종합 정상

AI 핵심 요약beta
- 여서정이 7일 제주 전국체전 여자 일반부 개인종합서 금메달을 땄다.
- 도마 14.533점 등 합계 52.966점으로 임수민, 현진주를 제쳤다.
- 황서현은 여자 18세 이하부 개인종합서 2위를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마 금메달리스트 여서정이 전국체전에서도 금빛 기운을 이어갔다.
여서정은 7일 제주 한라체육관에서 열린 제107회 전국체육대회 기계체조 여자 일반부 개인종합에서 52.966점으로 정상에 올랐다.
그는 주 종목인 도마에서 14.533점, 이단평행봉에서 12.733점, 평균대에서 12.600점, 마루운동에서 13.100점을 받았다. 이어 임수민이 50.800점으로 은메달, 현진주가 50.767점으로 동메달을 따냈다.
여자 개인종합은 도마와 이단평행봉, 평균대, 마루운동 등 4개 종목 점수를 합산해 순위를 가린다.
여서정은 지난달 24일 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마 결선에서 우승했다. 그는 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 개인 통산 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.
함께 아시안게임에 출전한 신솔이는 50.466점으로 4위, 이윤서는 49.634점으로 5위를 차지했다.
아시안게임 여자 평균대에서 금메달을 딴 황서현은 여자 18세 이하부 개인종합에서 49.634점을 받아 박나영(51.667점)에 이어 2위를 차지했다.
여자 종목별 결승은 오는 9일 같은 장소에서 열린다.
willowdy@newspim.com