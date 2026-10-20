KB국민카드, 국제선 항공권 12% 할인…1인당 최대 2만5000원

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 20일 KB Pay 여행 국제선 항공권에 12% 할인했다
- 제주항공 등 5개 저비용항공사 대상이며 최대 2만5000원 할인했다
- 예약은 29일까지, 발권은 30일까지며 출발일은 12월 20일까지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 'KB Pay 여행'에서 국제선 항공권을 구매하는 고객에게 12% 즉시 할인 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.
대상은 제주항공, 진에어, 트리니티항공, 이스타항공, 파라타항공 등 5개 저비용항공사 항공권이다. 할인 한도는 1인당 최대 2만5000원이며, 최대 9명까지 구매할 수 있다.
예약은 오는 29일까지 가능하며 30일까지 발권을 마쳐야 한다. 출발일은 올해 12월 20일까지다. 자세한 내용과 항공권 조회는 KB Pay 앱 내 '여행' 이벤트에서 확인할 수 있다.
한편 KB국민은행도 해외여행객을 위한 이벤트를 진행하고 있다. 스타뱅킹 또는 인터넷뱅킹을 통해 환전한 고객을 대상으로 환전 금액과 관계없이 선착순 5만명에게 이달 말까지 eSIM(1GB)을 제공한다.
KB국민카드 관계자는 "해외여행을 준비하는 고객의 항공권 구매 부담을 덜고자 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 여행을 계획하고 준비하는 과정에서 체감할 수 있는 혜택을 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com