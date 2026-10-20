신한라이프, 장애예술인 작품 59점 모은 '거리 아트갤러리 특별전' 후원

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프는 20일 장애예술인 특별전 후원을 밝혔다
- 특별전은 21일까지 충무아트센터에서 작품 59점을 전시한다
- 신한라이프는 장애예술인 지원과 도심 경관 개선을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 장애예술인의 일자리 창출과 도심 미관 개선을 위한 '거리 아트갤러리 특별전'을 후원한다고 20일 밝혔다.
'거리 아트갤러리'는 신한라이프가 장애예술인에게 작품을 의뢰하고 거리 공간에 전시해 시민들이 일상에서 자연스럽게 예술을 접할 수 있도록 하는 사회공헌사업이다. 그동안 서울 중구 거리 곳곳에 설치된 장애예술인들의 작품을 한자리에 모아 시민들이 함께 감상할 수 있도록 이번 행사가 마련됐다.
특별전은 오는 21일까지 서울 충무아트센터에서 열린다. 서울 중구 각 지역 지상기기함에 부착된 장애예술인 작품 중 59점을 누구나 무료로 관람할 수 있다.
지난 16일 열린 오프닝 행사에는 장애예술인 9명과 가족을 비롯해 김길성 서울 중구청장, 이재호 한국전력공사 서울본부장, 문중호 중구장애인복지관장, 하상진 서울가톨릭사회복지회장, 천상영 신한라이프 사장 등 30여 명이 참석했다. 행사에서는 작가 소개와 내외빈 축하 릴레이가 이어졌다.
신한라이프는 2024년부터 공공기관 등과 업무협약을 맺고 장애인 문화예술 지원과 지역사회 발전을 위한 협력을 이어왔다. 특히 지상기기함에 장애예술인의 작품을 입혀 예술 작품의 공공 접근성을 높이고 도심 경관을 개선했다.
신한라이프 관계자는 "이번 특별전이 장애예술인들의 작품을 더 많은 사람들에게 알리고 작품에 담긴 의미와 감동을 전하는 자리가 되길 바란다"며 "앞으로도 장애예술인의 창작 활동을 지원하고 지역사회와 함께 발전하는 따뜻한 채움의 사회적 가치를 실현해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com