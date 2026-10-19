신한라이프, 우수고객 900명 초청 '프레스티지 콘서트' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프는 14일 우수고객 900여 명을 초청해 콘서트를 개최했다
- 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 클래식과 크로스오버 공연을 선보였다
- 백윤학 지휘 오케스트라와 포레스텔라가 무대를 꾸며 호응을 얻었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 지난 14일 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 우수고객 900여 명을 초청해 '2026 신한라이프 프레스티지 콘서트'를 개최했다고 19일 밝혔다.
프레스티지 콘서트는 매년 우수고객을 초청해 감사의 인사를 전하고 일상에서 문화예술을 경험하는 여유와 감동을 선사하기 위해 마련된 신한라이프의 대표적인 고객 초청 행사다. 올해는 클래식과 크로스오버를 중심으로 다양한 장르의 공연을 선보였다.
1부에서는 지휘자 백윤학이 이끄는 서울페스타필하모닉 오케스트라와 소프라노 김민지, 테너 황현한이 무대에 올랐다. 오케스트라 연주와 성악가의 목소리가 조화를 이루며 클래식의 깊이와 아름다움을 전했다.
이어진 2부에서는 크로스오버 그룹 포레스텔라가 출연해 클래식과 대중음악을 아우르는 레퍼토리를 선보였다. 특히 대중에게 익숙한 곡에 포레스텔라만의 화음과 표현을 더한 무대로 관객들의호응을 이끌어냈다.
신한라이프 관계자는 "신한라이프를 성원해 주시는 고객에게 더 가까이 다가가고 음악을 통한 일상의 여유와 특별한 추억을 만들어 드리기 위해 이번 콘서트를 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 수준 높은 문화예술 프로그램을 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공해 나가도록 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com