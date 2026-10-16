신한라이프, AI 가입설계 '리코 2.0' 오픈…설계 추천 속도 35% 개선

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프는 16일 AI 가입설계 시스템 LICO 2.0을 오픈했다
- 상품 추천부터 보장 분석·설계 수정을 AI가 실시간 지원한다
- LICO 활용 설계는 전체의 70%로 늘고 생성 건수는 하루 1만1000건이다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 고객에게 최적의 보험상품을 제공하고 보험설계사의 업무 효율을 높이기 위해 AI 기반 가입설계 시스템 '리코(LICO·Life Copilot)'를 고도화한 'LICO 2.0'을 오픈했다고 16일 밝혔다.
리코는 지난 2월 도입한 자연어 기반 가입설계 시스템이다. 설계사가 AI와 대화하듯 고객 정보와 가입 조건을 입력하면 생성형 AI가 이를 분석해 설계 방향을 제안하고 설계안 작성을 돕는다.
이번 개편은 상담 현장에서 자주 쓰는 기능을 간소화하고 설계 변경에 걸리는 시간을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 상품 추천부터 보장 분석, 설계 수정까지 상담 과정에 필요한 업무를 AI가 실시간으로 지원한다.
설계 추천 속도는 기존보다 약 35% 개선됐다. 특약 추가와 가입금액 변경 등은 버튼 한 번으로 처리할 수 있도록 바꿨다. 설계사가 요청 내용을 문장으로 입력하고 AI가 이를 해석하는 단계를 줄여 수정 작업을 빠르게 진행할 수 있게 했다.
고객 정보나 상품 조건이 바뀌거나 보험료 산출·심사 과정에서 수정이 필요한 경우에도 변경사항을 신속하게 반영한다. 설계 조건을 조정하는 부담을 덜어 설계사가 고객에게 보장 내용을 설명하는 데 더 집중할 수 있도록 했다는 설명이다.
개편 이후 리코를 활용한 가입설계 비중은 전월의 13배 수준으로 늘었다. 현재 전체 가입설계의 약 70%가 리코의 AI 지원을 거치며, 하루 평균 설계 생성 건수는 약 1만1000건이다.
신한라이프는 리코의 활용 범위를 상담 준비와 정보 탐색 등 영업 업무 전반으로 넓힐 계획이다.
신한라이프 관계자는 "현장의 반복 업무 부담을 줄여 고객의 보장 니즈를 더 세심하게 살피고 충분히 설명할 수 있게 활용도를 높이고자 시스템 고도화를 추진했다"며 "앞으로도 AX혁신을 지속하며 고객이 필요한 보장을 이해하고 선택하는 데 도움이 되도록 설계와 상담의 품질을 높여 나가도록 하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com