HMM, 컨테이너선 12척에 2.17조...올해 투자 6조 돌파

AI 핵심 요약beta
- HMM은 20일 컨테이너선 12척 확보에 2조1678억원을 투자했다
- 2029년까지 LNG 이중연료 대형선 8척과 피더선 4척을 순차 인도받는다
- HMM은 2030년까지 선대·물류 인프라 등에 29조원을 투자할 계획이다
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2030년까지 29조원 투자 계획…선대 확충·물류 인프라 강화
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = HMM이 컨테이너선 12척 확보에 2조원 넘게 투자한다. 올해 선대 확충과 물류 인프라 등에 투입하는 투자 규모는 6조원을 넘어섰다. 2030년까지 29조원을 투자해 선대를 확대하고 글로벌 물류 거점과 친환경·디지털 경쟁력을 강화한다는 중장기 전략에도 속도가 붙고 있다.
HMM은 20일 HD현대와 1만3000TEU급 컨테이너선 8척의 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 앞서 이사회에서 결정한 중소형 컨테이너선 4척 확보까지 합치면 투자 규모는 총 2조1678억원이다.
◆ 컨테이너선 12척 확보…2029년까지 순차 인도
이번에 발주한 1만3000TEU급 선박 8척은 모두 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진선이다. HD현대삼호가 6척, HD현대중공업이 2척을 건조한다. 계약금액은 약 1조9196억원으로, 2029년까지 순차적으로 인도될 예정이다.
HMM은 이들 선박을 극동에서 인도와 지중해를 잇는 FIM(Far East-India-Mediterranean) 노선에 투입할 계획이다. 대형선을 주요 항로에 배치해 운송 효율을 높이고, 거점 항만과 연결되는 지선망을 보강한다는 구상이다.
이와 함께 2800TEU급 3척과 1700TEU급 1척 등 피더선 4척도 확보한다. 건조 중인 선박의 계약을 인수하는 리세일(Resale) 방식이다. 새로 발주하는 것보다 선박을 조기에 확보할 수 있다는 점이 특징이다.
대형선과 피더선을 함께 확충하는 것은 주요 항로의 운송 능력과 지역별 연결망을 동시에 강화하기 위한 조치다. 대형선이 거점 항만을 연결하고 피더선이 주변 항만으로 화물을 운송하는 허브 앤 스포크(Hub & Spoke) 체계를 강화하려는 것이다.
◆ 2030년까지 29조원 투자…선대 확대와 사업 다각화
이번 선박 투자를 포함하면 HMM이 올해 선대 확충과 물류 인프라, 미래 기술 확보 등에 투자한 금액은 6조원을 넘어선다. 최원혁 사장이 취임한 2025년 3월 이후 누적 투자 규모는 12조원에 달한다는 게 회사 측 설명이다.
HMM은 2030년 말까지 약 29조원을 투자하는 중장기 전략을 추진하고 있다. 컨테이너선 선복량을 147만TEU(166척), 벌크선 선복량을 1352만DWT(110척) 규모로 확대하는 것이 핵심이다. 해외 터미널 등 물류 인프라 확보와 친환경·디지털 전환 투자도 포함된다.
컨테이너 부문에서는 대형선과 피더선을 함께 확보해 항로 경쟁력을 높이고 있다. 운항 및 발주 선박을 기준으로 피더선은 2025년 3월 12척에서 올해 42척으로 늘었다. 아프리카와 인도 등 성장 잠재력이 높은 지역의 지선망 구축에 활용할 계획이다.
벌크 부문에서도 선대 확충과 선종 다변화를 추진하고 있다. 벌크 선대는 2025년 3월 44척에서 올해 60척으로 증가했다. 기존 드라이벌크와 탱커 중심에서 가스선, 자동차선, 다목적선 등으로 사업 영역을 넓히고 있다. 장기계약을 기반으로 수익 안정성을 높이려는 전략이다.
미국 타코마 터미널(WUT)의 크레인 교체 등 글로벌 물류 거점에 대한 투자도 진행 중이다.
선박 투자는 발주부터 인도까지 수년이 걸리는 만큼 해운 시황과 선복 수요를 고려한 장기적인 판단이 중요하다. 선대를 확대하더라도 운임이 하락하거나 공급 과잉이 심화하면 투자 부담이 커질 수 있다.
HMM의 중장기 전략이 실질적인 경쟁력 강화로 이어지려면 선박 확보 자체뿐 아니라 항로별 수요에 맞는 선대 배치와 운항 효율 개선, 물류 인프라 활용도를 함께 높여야 한다.
HMM 관계자는 "선박, 항만 등 해운업 투자는 미래를 내다보고 수년에 걸쳐 긴 호흡으로 진행되는 특성이 있다"며 "글로벌 선사와 경쟁할 수 있는 역량을 확보하기 위해 중장기 투자를 지속적으로 추진해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
peoplekim@newspim.com