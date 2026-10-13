李대통령, HMM 부산 이전 축하…"직원 만족도가 높아야" 격려

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HMM 부산 이전, 정부 국정과제

12일부터 부산에서 본격 업무

'부캉이' 보러온 시민들과 소통

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 13일 부산을 방문해 HMM 본사 개소를 축하하고 서울에서 이전한 직원들을 격려했다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 서면브리핑을 통해 이 대통령이 이날 북극항로 시범운항 환영식에 참석한 뒤 HMM 부산 본사 제막식에 참여했다고 전했다.

국내 최대이자 세계 8위 규모의 해운 기업인 HMM의 부산 이전은 이재명 정부의 국정과제로 추진됐다. 지난 4월 말 노사 합의에 도달한 뒤 사옥 확보와 직원 이전 등 준비 과정을 거쳐 12일부터 부산에서 본격적인 업무를 시작했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

정부는 해수부와 4개 해운기업 본사 이전, 해사법원 설치 등 해양수도인 부산을 기반으로 동남권을 육성하는 국가균형발전 및 지방주도성장 차원의 정책적 노력을 기울이고 있다.

제막식에는 HMM 대표이사, 노조 대표, 직원을 비롯해 해양수산부 장관, 부산광역시장, 산업은행 회장, 해양진흥공사 사장 등 50여 명이 참석했다. 이 대통령은 참석자들과 함께 서울에 설치돼 있던 HMM을 상징하는 구조물의 장막을 걷어내며 HMM의 부산 시대 개막을 공식적으로 알렸다.

이후 이 대통령은 HMM 사무실을 방문해 직원들을 격려했다. 특히 서울에서 이전한 직원들을 만나 부산생활이 어떠한지, 관련한 애로사항은 없는지 물어보며 "직원들의 만족도가 높아야 한다"고 강조했다.

HMM 방문을 마친 이 대통령은 북극항로 시범운항선 팬스타 아크로호가 정박해 있는 부산 북항 제5부두를 방문했다. 이 대통령은 아크로호를 시찰하면서 서명원 선장과 해수부 장관에게 선박 구조와 설비 등에 대해 물어보는 한편, 북항 전경을 바라보며 항구 운영 현황 및 개발계획에 대한 설명을 들었다. 시찰 과정에서 아크로호에 탑승해 있는 선원들이 이 대통령을 향해 환영의 인사를 건넸다.

이어 이 대통령은 상어 '부캉이'가 있는 친수공원으로 이동해 다양한 지역에서 찾아온 시민들과 소통했다. 이 대통령은 환호하는 시민들과 한 명 한 명 인사하고 악수하며 셀카를 찍었다.

성 수석은 "여러 시민들은 '부캉이를 보러 왔다가 대통령까지 보게 됐다'며 즐거워했다"고 전했다.

pcjay@newspim.com