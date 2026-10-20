신한은행, 한국우주항공산업협회와 우주항공기업 성장 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 20일 우주항공산업협회와 맞춤형 지원 협약을 체결했다.
- 양 기관은 회원사 금융·비금융 수요를 발굴하고 정보를 공유한다.
- 신한은행은 금융서비스와 세무·회계·ESG 컨설팅을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 한국우주항공산업협회와 협력해 우주항공기업의 금융 수요를 발굴하고 기업별 맞춤형 금융·비금융 지원을 확대한다.
신한은행은 20일 서울 중구 본점에서 한국우주항공산업협회와 '국내 우주항공산업 및 협회 회원사의 성장과 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
한국우주항공산업협회는 회원사의 금융·비금융 수요를 파악하고 신한은행의 지원 프로그램을 안내한다. 양 기관은 우주항공산업 동향과 회원기업 관련 정보를 공유하며 기업별 맞춤형 지원을 위한 협력을 추진한다.
신한은행은 회원사의 사업 특성과 성장 단계에 맞춰 여신·외환·투자금융·기술금융·정책금융 등 다양한 금융서비스를 제공할 계획이다. 세무·회계와 환경·사회·지배구조(ESG) 등 경영 과정에서 필요한 비금융 컨설팅도 지원한다.
기업 상담과 지원 연계는 '신한 SOL클러스터 부산'의 현장 네트워크를 중심으로 진행한다. 협회를 통해 파악한 금융 수요를 실제 지원으로 연결하고, 세미나와 설명회, 상담회 등을 열어 회원기업이 은행 전문인력과 직접 소통할 기회도 마련할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com