KB국민은행, 영림원소프트랩과 ERP 연동 금융서비스 구축

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 20일 영림원소프트랩과 임베디드금융 구축에 나섰다
- 양사는 ERP 화면에서 금융서비스를 이용하는 연동 서비스를 구현한다
- 기업고객 대상 공동 마케팅으로 B2B 협력과 접점을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 영림원소프트랩과 손잡고 전사적자원관리(ERP) 화면에서 금융업무를 처리할 수 있는 임베디드금융 서비스 구축에 나선다.
KB국민은행은 지난 19일 서울 여의도 신관에서 영림원소프트랩과 'B2B 디지털 전환 및 임베디드금융 생태계 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.
양사는 ERP 연동형 임베디드금융 서비스를 구현하고 기업 트랜잭션뱅킹과의 연계를 강화할 계획이다. 서비스가 구축되면 영림원소프트랩의 ERP를 이용하는 기업 고객은 별도의 앱으로 이동하지 않고 ERP 화면에서 금융서비스를 이용할 수 있게 된다.
공동 마케팅도 추진한다. 이를 통해 기업 간 거래(B2B) 시장에서 협력 범위를 넓히고 기업 고객과의 접점을 확대한다는 방침이다.
영림원소프트랩은 30여 년간 축적한 ERP 기술력과 구축 경험을 바탕으로 기업의 경영환경과 산업 특성에 맞춘 ERP 및 클라우드 솔루션을 제공하는 기업이다.
peterbreak22@newspim.com