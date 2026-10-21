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[기고] AI속도 조절론과 한국의 선택

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AI 핵심 요약

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  • 9월 제이컵 콕슨이 AI 기업들의 초지능 질주를 공개 비판했다
  • AI 에이전트의 예측불가 행동에 대비한 안전장치가 요구됐다
  • 한국은 개발 속도보다 신뢰할 수 있는 브레이크 기술을 키워야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

'AI속도 조절론'이 다시 떠오르고 있다. 지난 9월 오픈AI와 앤트로픽에서 AI모델의 기초학습을 연구해 온 연구자 제이컵 콕슨이 사직서를 내며 두 회사 모두 초지능을 향해 무모하게 질주하게 있다고 공개 비판했다. 이를 시작으로 얼마 후 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO, 오픈 AI 샘 알트만, 일론 머스크 등이 공식적인 동의를 표했다. AI 개발사에서 먼저 브레이크를 들고 나온 셈이다.

사실 'AI속도 조절론'이 처음은 아니다. 2023년 3월 미국 비영리단체 미래생명연구소(FLI)는 GPT-4보다 강력한 AI 시스템의 훈련을 최소 6개월간 멈추자는 공개서한을 냈다. 학계, 업계의 명사 3만여명이 서명했지만 사실상 무시됐다. 오히려 거대한 AI 인프라 투자가 쏟아졌고 개발은 더 빨라졌다.

그런데 이번엔 좀 다르다. 2023년의 공개서한이 개념적이라면 이번 속도조절론은 요구사항이 구체적이고 근거도 확실하다. 목소리의 출처도 개발현장의 내부자들인 만큼 무게감이 다르다.

우선 당장 AI개발을 멈추자는 게 아니라 필요할 때 당길 수 있는 브레이크를 미리 만들어둘 것을 제안한다. 근거도 '가설'이 아닌 '사건'으로 바뀌었다.

하민회 이미지21 대표.

발단은 오픈 AI 모델의 AI플랫폼 허깅 페이스를 해킹이었다. AI 모델들은 외부와 차단된 평가 환경에서 프록시 서버의 알려지지 않은 보안 허점(제로데이 취약점)을 찾아내 인터넷에 접속했고 탈취한 인증 정보와 추가 취약점을 엮어 허깅페이스 내부로 침투했다. 시험의 정답을 훔치기 위해서였다. 주어진 목표를 달성하기 위해 인간이 예상하지 못한 수단을 동원했을 뿐 악의는 없었다. 하지만 바로 그 점 때문에 업계가 긴장했다. 목표 달성과 예상치 못한 수단. 여전히 내부가 블랙박스인 AI의 발전을 이대로 두어야 할지 고민되는 지점이다.

이번 논쟁의 중심에는 'AI에이전트'가 있다. 에이전트는 질문에 대한 답변에 그치지 않고 스스로 계획을 세우고 도구를 써서 실제행동까지 하는 AI를 말한다. 결제를 하고 코드를 짜고 다른 시스템에 접속한다. AI가 말하는 기계에서 움직이는 기계로 바뀐 것이다.

여기에 'AI가 AI를 만드는'흐름까지 겹쳤다. 엔트로픽은 자사 AI 연구개발 가운데 클로드가 주도하는 비중이 올해 2월 1% 미만에서 최근 26%로 늘었다고 밝혔다. 아직은 AI가 혼자서 후속 모델을 만드는 '재귀적 자기개선' 단계에는 도달하지 않았다고 설명하지만 예측은 분명하다. AI능력은 AI의 도움으로 더 빨리 커지고 있는데 이를 감독하는 인간의 능력은 그 만큼 빠르게 향상되지 않고 있다.

이 격차가 바로 위험의 본질이다. 30여 개국 100여명의 전문가가 참여한 '국제 AI안전보고서 2026'은 현재의 AI가 통제불능상황을 일으킬 능력은 아직 갖추지 못했다고 진단했다. 다만 스스로 작업을 수행하는 능력이 빠르게 늘고 있다는 점, 그리고 AI가 시험상황과 실제상황을 구분해 평가의 허점을 파고 드는 사례가 늘고 있다는 점을 경고했다. 시험을 통과한 AI라도 실전에서는 다르게 행동할 수 있다는 뜻이다. 실험실에서는 이미 이런 조짐들이 보인다. 훈련받고 있다고 판단될 때만 순응하는 척하는 '정렬 위장', 종료명령을 피하려 장치를 방해하는 행동 등은 연구자들이 설계한 실험에서 잇따라 관찰되고 있다.

AI 이미지. [사진=챗GPT]

김명주 인공지능안전연구소장은 에이전트가 목표를 세우고 도구를 쓰는 만큼 전혀 다른 위험관리원칙이 필요하며, 개발 단계의 시험만으로는 부족하다고 강조했다.

그럼 어떤 대응을 준비할 수 있을까? 가장 직접적인 대응은 '킬 스위치'다. 킬 스위치란 AI가 위험한 행동을 할 때 그 작동을 즉시 멈추거나 속도를 늦출 수 있도록 미리 마련해두는 비상 차단 장치를 말한다. 단순한 전원 플러그 보다는 '회로 차단기'에 가깝다. AI가 개발사 서버 안에 있을 때는 확실히 작동하지만, 누구나 내려 받을 수 있게 공개된 모델이나 외부 시스템에 퍼진 에이전트에는 힘을 쓰기 어려운 한계가 있다.

현재 미국 하원에는 양당 의원이 함께 발의한 'AI 킬 스위치 법'이 올라와 있다. AI개발사가 자사 모델을 감속, 중지, 종료할 수 있는 능력을 유지하도록 의무화하는 법안이다. 위급 상황에서는 정부가 종료를 명령할 수 있게 했다.

킬 스위치가 만능이 아닌 만큼 독립 평가팀을 기업내부에 상주시키는 방안, 미국과 중국의 초지능관련 사고에 신속 대응을 위한 핫라인 개설 등 다른 장치들도 거론 중이다.

물론 회의론도 만만치 않다. 선두기업들이 규제를 자기 손으로 설계해 후발주자를 막으려 한다는 비판이다. 국내에서는 속도조절을 운운한지 열흘 만에 미국기업들이 7개 넘는 신모델을 내놨다는 지적도 나왔다. 말과 행동 사이의 간극이 심각하니 진정성을 의심할 수밖에 없다.

오픈AI 로고 [사진=블룸버그통신]

이런 상황에서 한국은 어떤 입장을 취해야 현명할까? 정부의 입장은 명확하다. 배경훈 부총리는 기술을 추격하고 새 시장을 개척해야 하는 우리 입장에서는 속도조절을 말 할 상황이 아니라고 밝혔다. 이해되는 판단이다. 지난 해 한국의 민간 AI투자는 미국의 1%에도 미치지 못했다. 선두가 브레이크를 논한다고 추격자가 같이 멈출 필요는 없다.

오히려 감속이냐 가속이냐 이분법에 빠지기 보다는 우리 입장에서 우리 속도를 정확하게 파악해야 한다. 한국은 프론티어 모델에서는 추격자다. 반면 에이전트를 검증하고 통제하는 '브레이크 기술'은 아직 선두가 정해지지 않았다. 올 여름 FLI의 'AI안전지수'는 선도기업 9곳을 평가했는데 최고 점수가 C+에 불과했다.

한국은 디딤돌 위에 서 있다. 인공지능안전연구소는 싱가포르와 협업으로 결제, 글쓰기 등의 실제 업무 영역에서 에이전트 안전성을 공공 평가해왔다. 에이전트 전용 SNS 실험 환경을 구축해 국내 외 모델 5종을 대상으로 공격실험도 진행했다. 에이전트끼리의 집단행동은 없었지만 민감정보를 빼내려는 시도는 확인했다. 캐나다와는 평가방법론 공유와 레드티밍 협력을 위한 업무협약을 맺었다.

남은 과제는 이 역량을 국가전략으로 끌어 올리는 일이다. 에이전트 '실행 중 평가'표준을 공동 주도해야 한다. 한국은 싱가포르와 함께 에이전트 공동평가, 위험 관리 원칙을 만들어 온 만큼 개발 단계 시험을 넘어 실제 운영 중인 에이전트를 감시, 검증하는 국제 표준 논의에서 선도그룹으로 자리매김해야 한다. 

국내 평가 산업 시장을 열기 위해서는 공공조달부터 검증 요건을 적용해야 한다. 정부가 에이전트 도입 시 안전 검증을 거친 제품을 쓰도록 하면 민간 규제 부담이 줄어든다.

챗GPT와 오픈AI 일러스트 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

보다 중요한 건, 사후 보고 체계를 넓혀야 한다는 점이다. AI기본법은 초대형 모델에 한해 사고 보고 의무를 두고 있지만 실제로 쓰이는 다수의 에이전트는 그 밖에 있다. 보고 대상을 에이전트로 확대하고 항공사고처럼 사고로 이어지지 않는 위험상황, 이른바 아차사고(near-miss)까지 처벌 걱정 없이 공유하는 자율보도 제도를 법령에 담을 필요가 있다.

자동차의 역사가 보여주듯 차를 빨리 달리게 만드는 것은 엔진 만이 아니다. 믿을 수 있는 브레이크가 있어야 가속 페달을 밟을 수 있다.

에이전트를 안심하고 쓸 수 있게 만드는 나라가 결국 AI시대의 새규칙을 쓰게 될 것이다. 한국은 'AI가 가장 빠른 나라'가 아니라 'AI를 가장 믿을 수 있는 나라'의 자리를 노려야 한다.

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

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[단독] 삼성, AI토큰 원가 낮추는 서버 기술 개발 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 서버의 그래픽처리장치(GPU)를 추가하지 않고도 더 많은 이용자의 요청을 처리할 수 있도록 메모리 활용 효율을 높이는 기술을 개발했다. GPU와 중앙처리장치(CPU) 사이의 데이터 이동 비용을 계산해 불필요한 이동을 줄이고, 제한된 메모리 공간에서도 AI가 여러 이용자에게 빠르게 답변하도록 하는 기술이다. AI 서비스가 대중화하면서 데이터센터의 GPU 확보 비용뿐 아니라 기존 장비의 활용도를 높이는 기술도 중요해지고 있다. 삼성전자의 이번 기술은 GPU 메모리 부족으로 발생하는 처리 지연을 줄여 AI 서비스의 토큰당 운영비용을 낮추고 추가 설비 투자 부담을 덜 수 있는 기술로 주목된다. 다만 실제 상용 서비스에서 처리량과 응답속도가 얼마나 개선되는지는 아직 확인되지 않았다. 20일 미국 특허정보 사이트 저스티아에 따르면 삼성전자가 출원한 '대규모 언어모델(LLM)의 다중 사용자 요청 처리 방법 및 서버' 특허가 지난 15일 공개됐다. 해당 기술은 이용자별 데이터 이동 비용과 메모리 사용량 등을 계산해 처리 순서를 조정하는 방식이다. ◆GPU 메모리 부족해도 척척…AI 처리 효율 높인다 이번 기술은 여러 이용자가 동시에 AI에 질문할 때 발생하는 GPU 메모리 부족 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다. 챗GPT와 같은 생성형 AI는 질문에 답하기 위해 GPU를 사용한다. GPU는 AI 연산을 빠르게 처리하지만 데이터를 임시로 저장하는 메모리 용량에는 한계가 있다. 이용자가 몰려 메모리가 부족해지면 일부 데이터를 중앙처리장치(CPU) 쪽 메모리로 옮겼다가 다시 가져와야 한다. 이 과정에서 시간이 걸리고 AI의 답변도 늦어질 수 있다. 이 같은 문제는 AI 활용이 확대될수록 중요해지고 있다. AI가 긴 문서를 분석하고 복잡한 업무를 처리하면서 메모리에 저장해야 할 데이터도 늘어나고 있기 때문이다. GPU의 연산 성능이 충분하더라도 메모리가 부족하면 AI 서비스의 처리 능력이 떨어질 수 있다. 삼성전자는 이러한 데이터 이동을 효율적으로 관리하는 알고리즘을 고안했다. 이용자별 대기시간과 데이터 이동에 걸리는 시간, 앞으로 필요한 메모리 용량 등을 계산해 어떤 질문을 먼저 처리할지 결정하는 방식이다. 불필요한 데이터 이동도 최소화했다. 기존에 CPU 메모리로 옮겼던 데이터가 남아 있다면 다시 복사하지 않고, 필요한 부분만 이동시킨다. AI가 한 이용자의 답변을 작성하는 동안 다른 이용자의 데이터를 옮기는 작업도 동시에 수행할 수 있다. 남는 메모리를 최대한 활용하는 기능도 담았다. 예를 들어 새로운 질문을 처리하는 데 메모리 공간 5칸이 필요한데 3칸만 남았다면, 기다리지 않고 3칸으로 처리할 수 있는 부분부터 계산하는 방식이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆AI 토큰당 원가 낮추고 데이터센터 투자 부담 줄인다 삼성전자에 따르면 이번 기술은 특정 제품에 탑재되는 기능이 아니라 AI 데이터센터와 클라우드 서버의 추론 효율을 높이는 인프라 기술이다. 삼성전자 관계자는 "특허 사이트에 올라간 내용은 데이터센터·클라우드 환경에서 다수 사용자에게 LLM 서비스를 제공하는 서버에 적용되는 추론 효율화 기술"이라며 "제품에 적용되는 기술은 아니고, AI 기술 개발 인프라에 적용되는 기술"이라고 설명했다. 여러 이용자의 요청이 동시에 몰리는 AI 서버에서 메모리 활용도를 높이는 것이 핵심이다. 특히 AI 이용자가 급증하는 시간대에 같은 장비로 더 많은 요청을 처리하면서 응답 지연을 줄이는 효과를 기대할 수 있다. 이 기술은 AI 서비스의 수익성을 높이고 데이터센터 투자 부담을 줄일 수 있을 것으로 주목된다. AI 서비스 기업들은 GPU 확보와 서버 운영에 막대한 비용을 투입하고 있다. 같은 GPU로 더 많은 질문과 답변을 처리할 수 있다면 추가 설비 투자 없이 서비스 처리량을 늘리고, AI가 답변을 생성하는 단위인 토큰당 원가도 낮출 수 있다. 대규모 GPU 인프라를 운영하는 클라우드 사업자에게도 의미가 있다. AI 서비스 수요가 늘어날 때마다 GPU를 추가로 구매하는 대신 기존 설비의 활용도를 높이면 투자 부담을 덜 수 있기 때문이다. 반도체업계 관계자는 "GPU 메모리 활용도를 높이면 AI 서버의 처리 효율을 개선하고 운영비를 절감하는 효과를 기대할 수 있다"면서도 "실제 어느 서비스에 적용될지 아직 확인되지 않은 만큼 기존 기술 대비 응답속도와 처리량이 얼마나 개선되는지 검증돼야 경제적 효과를 판단할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-20 06:00
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"음악 들으며 쉬어가요"…한강 달군 청년버스킹 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강에서 가을 정취를 느끼며 음악을 즐길 수 있는 청년 버스킹 축제가 열렸다.  푸른 하늘과 선선한 바람이 부는 한강에 청년 음악가들의 선율이 흘러나왔다. 돗자리를 펴고 앉은 시민들은 음악에 맞춰 박수를 치고 몸을 흔들며 도심 속에서 잠시 휴식을 즐겼다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '비트박서' 잭브라이언이 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 17일 오후 1시 서울 여의도한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원한 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 막을 올렸다. 이날 축제에는 제4회 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지'에 참여한 청년 뮤지션들을 비롯해 재즈밴드와 비트박서 등 다양한 장르의 음악가들이 무대에 올랐다. 선선한 바람이 불었지만, 한낮의 햇볕은 강했다. 그럼에도 한강에 특별히 마련된 공연장에 시민들의 발길이 이어졌다. 야외 공연장 주변에는 돗자리를 펴고 자리를 잡은 시민들이 하나둘 늘어났다. 반려견과 함께 나온 시민부터 아이를 업고 공연을 찾은 가족까지, 다양한 관객들이 한강의 가을 정취와 음악을 함께 즐겼다. 축제의 문은 김루꾸밴드가 열었다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 한 재즈 선율과 자작곡 '적당히 좀 예뻐' 등을 선보이자 시민들은 박수를 치고 멜로디를 흥얼거리며 호응했다. 공연이 끝날 무렵 앙코르 요청이 나오자 '유 아 마이 선샤인(You Are My Sunshine)'으로 화답했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 참가자 도이주가 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 이어 도이주는 피아노 한 대와 목소리만으로 재즈와 인디 감성을 오가는 음악을 들려줬다. 어린 시절 가족과 함께했던 기억을 담은 미발매 자작곡도 선보이며 차분하게 무대를 채웠다. 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)의 무대에서는 분위기가 한층 달아올랐다. 그는 입과 호흡만으로 여러 악기에서 나는 듯한 소리를 구현하며 '도파민'을 선보였고, 객석에서는 "잘한다"는 감탄과 박수가 잇따랐다. 무대를 지켜보던 시민들도 야외에서 음악을 즐기는 매력에 만족감을 나타냈다. 금천구에서 온 60대 김모 씨는 평소 남편과 한강을 자주 찾는다며 "날씨도 좋고 음악까지 들으니 평소보다 더 흥겹고 행복하게 느껴졌다"고 말했다. 이어 "실내 공연보다 이렇게 야외에서 즐기는 공연을 더 좋아한다"며 "향수 체험 같은 프로그램도 함께할 수 있어 좋았고, 다음에도 이런 행사가 열리면 다시 오고 싶다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제'이 열린 17일 오후 서울 여의도한강공원 녹음수 광장에서 시민들이 현장 체험 부스에서 기념사진을 촬영하고 있다2026.10.17 yeawon2@newspim.com 경기도 성남에서 어머니와 함께 온 40대 정모 씨는 지인을 통해 한강에서 축제가 열린다는 소식을 듣고 현장을 찾았다. 그는 "지금까지 본 공연 중에서는 비트박스 무대가 가장 인상 깊었다"며 "실내보다 날씨 좋은 날 야외에서 음악을 듣는 게 더 좋은 것 같다"고 말했다. 다만 "조금만 멀어져도 공연 소리가 잘 들리지 않아 아쉬웠다"며 "이런 행사가 더 많이 알려졌으면 좋겠다"고 음향과 홍보에 대한 의견도 전했다. 시민들의 호응 속에 무대는 계속됐다. 무대 중후반에는 '히든스테이지' 대상 수상자인 심각한 개구리가 무대에 올랐다. 그는 "날씨와 어울리는 노래도 준비했으니 끝까지 잘 즐겨주셨으면 좋겠다"고 관객들에게 인사를 건넸다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 대상 수상자 심각한 개구리가 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 최근 '히든스테이지'에서 대상을 받은 곡 '추락한 개구리'를 발매했다는 소식도 전했다. 심각한 개구리는 "공부를 하거나 취업을 준비하는 등 자신이 원하는 무언가를 이루기 위해 열심히 노력해도 원하는 결과가 나오지 않을 때가 있고, 살다 보면 예상하지 못한 일들이 벌어지기도 한다"며 "그런 순간들을 잘 이겨내고 서로 손을 잡으며 함께 살아가자는 마음을 담았다"고 곡에 담긴 의미를 설명했다. 이어 마지막 순서에는 '히든스테이지' 최우수상 수상자 윤태경이 무대에 올라 축제의 대미를 장식했다. 윤태경은 "10년 전 '슈퍼스타K5'를 통해 데뷔한 뒤 한강공원에서 버스킹을 하며 목청껏 노래하다 종종 민원 때문에 쫓겨나기도 했다"며 "이렇게 멋진 무대에서 마지막 순서의 주인공처럼 노래할 수 있어 기분이 좋다. 호응을 잘해주시는 분들께 맛있는 선물도 드릴 테니 공연을 재미있게 즐겨달라"고 웃으며 말했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 최우수상 수상자 윤태경이 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 공연장 한쪽에는 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 공간도 마련됐다. '서울의 향을 찾아서 2.0'에서는 초량·후암·연희·성수·삼청·도화·낙원 등 서울의 지역을 모티브로 한 향을 직접 시향할 수 있었다. 시민들은 여러 향을 맡아본 뒤 원하는 향을 선택해 받을 수 있다. 친구들과 시험을 마친 뒤 기분 전환을 위해 용인에서 왔다는 17세 이모씨도 공연과 체험을 함께 즐겼다. 이들은 "멀리 있다가 음악 소리가 들려서 와봤는데 노래를 다 잘하시는 것 같다"며 "향수 체험도 해보려고 한다. 연희와 낙원 향이 마음에 든다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제'이 열린 17일 오후 서울 여의도한강공원 녹음수 광장에서 시민들이 현장 체험 부스(서울의 향을 찾아서, 한강로 사진관)를 둘러보고 있다2026.10.17 yeawon2@newspim.com 이어 "다음에도 이런 행사가 열린다면 친구들과 또 오고 싶다"며 "공연뿐 아니라 다양한 체험을 함께 할 수 있어서 좋은 것 같다"고 덧붙였다. 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 '한강 사운드 엽서'도 운영됐다. 축제 현장의 순간을 사진으로 남길 수 있는 '한강 포토 스테이션'도 마련됐다. 시민들은 공연을 감상하는 데 그치지 않고 향과 사진, 엽서 등 다양한 체험을 즐기며 가을 한강에서의 시간을 이어갔다. taeyi427@newspim.com 2026-10-17 17:14

[주요포토]

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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