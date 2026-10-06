KT, 챗GPT에 공식 상품정보 연동…AI로 요금제 추천

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챗GPT서 KT 요금제·인터넷·IPTV 상품 탐색·비교

향후 이용정보 연계 개인화 서비스·클로드 등으로 확대

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 오픈AI의 챗GPT에서 자사 공식 상품정보를 확인할 수 있는 플러그인 서비스를 선보인다.

KT는 챗GPT에 KT 공식 상품정보를 연계한 플러그인 서비스를 출시했다고 6일 밝혔다.

모델이 챗GPT KT 플러그인 서비스를 소개하고 있다. [사진=KT]

플러그인은 챗GPT와 외부 서비스나 데이터, 기능을 연결해 정보 조회와 다양한 작업을 지원하는 연동 도구다. 이용자는 챗GPT 채팅 사이드바의 플러그인 메뉴에서 KT 플러그인을 설치해 사용할 수 있다.

KT 플러그인을 이용하면 별도로 KT 홈페이지나 앱에서 상품을 찾아보지 않아도 챗GPT와 대화하며 무선 요금제와 인터넷, IPTV 등 KT 상품정보를 확인할 수 있다.

예를 들어 '데이터를 많이 쓰는 20대인데 어떤 5G 요금제가 좋을까' 또는 'OTT 혜택이 있는 요금제를 알려줘'라고 질문하면 연령과 데이터 이용량, 선호 혜택 등 이용자가 입력한 조건을 바탕으로 관련 상품을 탐색하고 주요 혜택을 비교해준다.

KT가 직접 제공하는 공식 상품정보를 기반으로 답변하는 것도 특징이다. 생성형 AI가 기존 학습 정보에만 의존하지 않고 KT의 최신 공식 데이터를 활용해 상품을 안내한다.

KT는 이번 챗GPT 연동을 시작으로 고객이 주로 사용하는 다른 AI 플랫폼으로도 상품정보 제공 범위를 확대할 계획이다. 향후 앤트로픽의 클로드 등에서도 KT 상품정보 서비스를 이용할 수 있도록 연계를 추진한다.

서비스 범위도 단계적으로 넓힌다. 앞으로 고객의 실제 이용정보와 연결해 요금 조회와 멤버십 등 다양한 서비스를 제공하고, 상품 탐색을 넘어 고객별 이용정보에 기반한 개인화 AI 서비스로 발전시킬 방침이다.

손정엽 KT Customer부문 디바이스사업본부장 상무는 "생성형 AI 확산으로 고객이 정보를 탐색하는 방식이 검색에서 대화 중심으로 변화하고 있다"며 "정확한 정보를 다양한 AI 플랫폼과 연결해 고객이 필요한 상품과 서비스를 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 고객 접점을 지속 확대하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com