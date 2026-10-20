현대차그룹 의왕연구소서 화재…배터리 실험 중 발화 추정

AI 핵심 요약beta
- 20일 의왕 현대차그룹 연구소에서 배터리 실험 중 화재가 발생했다
- 소방당국은 장비 36대와 인력 97명을 투입해 불을 진화했다
- 화재는 1시간 30분 만에 꺼졌으며 인명피해는 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 경기 의왕시 현대자동차그룹 의왕연구소에서 배터리 관련 실험 중 화재가 발생한 것으로 추정되는 사고가 났다. 불은 약 1시간 30분 만에 진화됐으며 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.
20일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 11시 40분께 경기 의왕시 삼동 현대차그룹 의왕연구소 연구동에서 불이 났다.
소방당국은 검은 연기가 많이 발생한다는 관계자의 신고를 받고 현장에 출동했다. 장비 36대와 인력 97명을 투입해 진화 작업을 벌였으며, 화재 발생 약 50분 만에 큰 불길을 잡았다.
이후 잔불 정리 등을 거쳐 화재 발생 약 1시간 30분 만에 불을 완전히 껐다. 현재까지 확인된 인명피해는 없다.
화재가 발생한 건물은 철근콘크리트 구조의 지상 2층 연구동이다. 소방당국은 배터리 100여개가 적재된 공간에서 관련 실험을 진행하던 중 불이 시작된 것으로 추정하고 있다.
현대차와 소방당국은 진화 작업을 마치고 현장을 정리했다. 경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사할 방침이다.
chanw@newspim.com