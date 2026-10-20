일동헬스케어, 더마 코스메틱 '퍼스트랩' 브랜드 개편

AI 핵심 요약beta
- 일동헬스케어는 20일 퍼스트랩 로고와 패키지를 개편했다
- 퍼스트랩은 프로바이오틱 기술을 적용한 화장품 브랜드다
- 일동헬스케어는 온라인 중심 마케팅과 판매 채널을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
온·오프라인 판매 채널 확대 추진
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹 계열사 일동헬스케어는 더마코스메틱 브랜드 '퍼스트랩'의 로고와 패키지 디자인을 개편했다고 20일 밝혔다.
퍼스트랩은 일동제약그룹의 헬스케어 분야 기술과 전문성을 바탕으로 선보인 화장품 브랜드다. 대표 제품군인 '퍼스트랩 프로바이오틱 시리즈'에는 그룹의 프로바이오틱스 관련 원천 기술이 적용됐다.
제품군은 마스크팩과 세럼, 리버스크림, 클렌징폼, 선세럼 등으로 구성돼 있다. 미백·주름 개선 기능성 제품인 '퍼스트랩 프로바이오틱 마스크'는 2017년 출시 이후 누적 판매량 3000만 장을 넘어섰다.
이번 개편은 브랜드 정체성을 간결하고 명확하게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 새 브랜드 로고에는 현대적인 서체를 적용했으며, 패키지는 흰색을 중심으로 장식 요소를 줄이고 여백을 살렸다.
일동헬스케어는 공식 스마트스토어 등 온라인 유통망을 중심으로 마케팅을 강화하고, 오프라인 시장으로도 판매 채널을 다변화할 방침이다.
일동제약그룹 관계자는 "헬스케어 분야의 전문 역량과 노하우를 토대로 좋은 원료와 제품을 지속적으로 개발해 선보일 계획"이라며 "퍼스트랩의 브랜드 정체성과 제품 속성을 살린 다양한 마케팅 활동을 전개하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com