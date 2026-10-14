일동제약, 비타민제 브랜드 '슈퍼라민' 출시

AI 핵심 요약beta
- 일동제약은 14일 비타민제 브랜드 슈퍼라민을 선보이고 신제품 2종을 출시했다
- 슈퍼라민 우르스는 활성형 비타민B군 등 17가지 성분을 함유했다
- 슈퍼라민 콰트로는 활성형 비타민B군 등 19가지 성분을 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약은 비타민제 브랜드 '슈퍼라민'을 선보이고 신제품 '슈퍼라민 우르스'와 '슈퍼라민 콰트로' 2종을 출시했다고 14일 밝혔다.
슈퍼라민은 육체피로·체력저하, 근육통·관절통·신경통, 구내염·설염·피부염 등에 효능·효과를 지닌 일반의약품 비타민제 브랜드다. 약사의 복약 상담을 바탕으로 복용 목적과 건강 상태에 맞는 제품을 선택하도록 기획됐다.
슈퍼라민 우르스는 17가지 성분을 함유했다. 비타민 B군 성분 9종 가운데 5종을 활성형으로 구성했으며, 비타민 B1 성분으로 푸르설티아민과 벤포티아민을 배합했다.
타우린과 우르소데옥시콜산(UDCA), 베타인염산염, 오로트산수화물, 글루쿠로노락톤, 콜린타르타르산염 등도 담았다.
슈퍼라민 콰트로는 '사계절 건강 관리'를 콘셉트로 개발됐다. 활성형 6종을 포함한 비타민 B군 성분 11종과 비타민 D, 마그네슘, 타우린, UDCA, 콜린타르타르산염, 이노시톨 등 총 19가지 성분을 함유했다.
비타민 B1은 푸르설티아민·벤포티아민·비스벤티아민으로 구성했다. 비타민 B12는 메코발라민과 시아노코발라민 두 형태로 총 2천500㎍을 담았다. 마그네슘은 산화마그네슘·글리세로인산마그네슘·아스파르트산마그네슘을 배합했다.
일동제약 관계자는 "생활 패턴과 건강 상태 등에 따라 일반의약품 비타민 영양제에 대한 소비자 니즈 또한 다양해지고 있다"며 "시장 트렌드를 반영해 성분 구성 등 제품 속성을 달리하고 약사 복약 상담 등 전문성이 더해진 브랜드를 선보이고자 했다"고 말했다.
sykim@newspim.com