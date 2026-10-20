동화약품 자회사 메디쎄이, 천장관절 고정기기 美 허가

AI 핵심 요약beta
- 메디쎄이는 20일 오디쎄이 스크류의 FDA 허가를 획득했다
- 오디쎄이 스크류는 천장관절을 고정해 뼈 유합을 돕는 제품이다
- 메디쎄이는 미국 척추 임플란트 시장 공략을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품 자회사 메디쎄이는 천장관절 고정에 사용하는 '오디쎄이 스크류(Odys-SI Screw)'가 미국 식품의약국(FDA)의 510(k) 허가를 획득했다고 20일 밝혔다.
지난 6월 '넥튠 3D SA 경추 케이지', 9월 '넥튠 SA 경추 케이지'에 이어 올해 세 번째 FDA 510(k) 허가다.
천장관절은 척추 아래쪽 천골과 골반뼈가 만나는 부위다. 오디쎄이 스크류는 관절 손상이나 퇴행성 변화 등으로 통증과 기능 저하가 발생한 환자의 수술에 사용하는 제품으로, 관절을 고정해 뼈의 유합을 돕는다.
의료용 티타늄 합금을 3D 프린팅 기술로 제작했다. 표면을 거칠게 만들어 뼈와 접촉하는 면적을 넓히고, 내부에는 뼈 이식재를 넣을 수 있는 공간을 마련했다. 환자 상태에 맞춰 선택할 수 있도록 다양한 크기로 구성했다.
메디쎄이는 올해 미국 허가를 받은 제품을 바탕으로 현지 척추 임플란트 시장 공략을 강화하고, 3D 프린팅 기술의 적용 범위도 넓힐 계획이다.
성경수 메디쎄이 대표는 "올해 세 건의 FDA 510(k) 인증은 메디쎄이가 축적해 온 제품 개발 역량과 기술 경쟁력을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "축적된 3D 프린팅 기술과 제품 개발 역량을 바탕으로 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속 높여 나가겠다"고 말했다.
메디쎄이는 척추 임플란트와 3D 프린팅 환자 맞춤형 임플란트를 국내외에 공급하고 있다. 미국·칠레·태국 등의 해외 법인과 판매망을 기반으로 글로벌 사업을 확대하고 있다.
sykim@newspim.com