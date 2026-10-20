[프로축구] '제주전 멀티골' 전북 티아고, K리그1 32라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 20일 전북 티아고를 K리그1 32라운드 MVP로 선정했다
- 티아고는 18일 제주전에서 멀티골을 터뜨려 전북의 3-2 승리를 이끌었다
- 전북은 제주전을 베스트 매치로, 티아고 등은 베스트11로 뽑혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제주 SK전에서 멀티골을 터뜨리며 전북 현대의 파이널A 진출을 이끈 공격수 티아고가 라운드 최우수선수(MVP)에 올랐다. 한국프로축구연맹은 티아고가 하나은행 K리그1 2026 32라운드 MVP로 선정됐다고 20일 발표했다.
티아고는 지난 18일 전주월드컵경기장에서 열린 제주와의 홈경기에서 선제골과 추가골을 연달아 쏘아 올리며 팀의 3-2 승리를 견인했다. 전반 32분 헤더로 포문을 연 뒤, 후반 15분 결승골이자 쐐기골을 터뜨리며 맹활약했다. 전북은 티아고의 활약 속에 4경기 무승 고리를 끊고 파이널A 진출을 확정지었다.
난타전 끝에 전북이 승리를 거둔 제주전은 32라운드 베스트 매치에 선정됐고 승리한 전북은 베스트 팀에 이름을 올렸다.
32라운드 베스트11 공격진에는 MVP 티아고를 비롯해 클리말라(서울), 디오고(대전)가 이름을 올렸다. 미드필더진에는 야고, 이진현(이상 울산), 루빅손(대전), 이영재(전북)가 뽑혔고, 수비진은 이명재(대전), 김영빈(전북), 김지훈(안양)이 구축했다. 골키퍼 장갑은 김동헌(인천)이 꼈다.
K리그2 29라운드 MVP는 안산 그리너스의 공격수 리마에게 돌아갔다. 리마는 17일 용인미르스타디움에서 열린 용인FC와의 경기에서 해트트릭을 작성하며 안산의 4-0 대승을 이끌었다.
psoq1337@newspim.com