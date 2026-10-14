[ACLE] '골대 두 번' 전북, 비셀 고베 원정서 0-2 패배...리그 스테이지 1승 1패

AI 핵심 요약beta
- 전북 현대는 14일 비셀 고베에 0-2로 패했다
- 전북은 두 차례 골대를 맞히며 동점 기회를 놓쳤다
- 전북은 ACLE에서 1승1패로 시즌 첫 패배를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 전북 현대가 두 차례 골대를 맞히는 불운 끝에 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 시즌 첫 패배를 맛봤다.
정정용 감독이 이끄는 전북은 14일 일본 고베 미사키 파크 스타디움에서 열린 비셀 고베(일본)와의 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 2차전 원정경기에서 0-2로 패했다.
지난달 16일 가시와 레이솔(일본)과의 1차전 홈경기에서 2-1로 승리했던 전북은 1승 1패를 기록했다. 고베는 포트FC(태국)와의 원정 1차전에 이어 2연승을 거뒀다.
전북은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 모따가 최전방에 섰고 이탈로, 강상윤, 김승섭이 2선에 배치됐다. 맹성웅과 김진규가 중원을 맡았다. 수비는 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현이 구성했고 골문은 송범근이 지켰다.
전북은 전반 11분 선제골을 허용했다. 나가토 가쓰야의 코너킥을 오사코 유야가 페널티지역 중앙에서 오른발 슈팅으로 마무리했다.
전북도 반격했다. 전반 25분 이탈로가 페널티지역 중앙으로 패스를 찔렀고 김승섭이 왼발 슈팅을 시도했지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다.
전반을 0-1로 마친 전북은 후반 시작과 함께 김승섭 대신 이승우를 투입했다. 후반 들어 전북의 공격이 살아났다. 후반 12분 이탈로가 왼쪽에서 올린 크로스를 모따가 왼발 슈팅으로 연결했지만 공은 골대를 맞고 나왔다.
1분 뒤에는 이탈로의 크로스를 이승우가 헤더로 연결했지만 골문을 벗어났다. 전북은 후반 21분 다시 골대에 막혔다. 최우진이 시도한 왼발 중거리 슈팅이 골대를 맞고 나오며 동점 기회를 놓쳤다.
기회를 살리지 못한 전북은 후반 23분 추가골을 내줬다. 무토 요시노리가 중앙으로 내준 공을 구와사키 유야가 오른발 논스톱 슈팅으로 연결해 전북의 골망을 흔들었다.
전북은 이후 맹성웅과 김진규 대신 이영재와 감보아를 투입했고, 이탈로를 빼고 티아고까지 넣으며 추격에 나섰다. 하지만 끝내 고베의 골문을 열지 못하며 0-2로 경기를 마쳤다.
football1229@newspim.com