[ACL] '리그 우승 눈앞' 서울, 주전 빼고 떠난 멜버른 원정서 0-3 완패

AI 핵심 요약beta
- FC서울은 14일 멜버른 빅토리에 0-3으로 패했다
- 서울은 ACL2 조별리그에서 2연패로 최하위에 머물렀다
- 주전 휴식 후 원정에 나선 서울은 리그 우승에 집중한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 FC서울이 주축 선수들에게 휴식을 주고 나선 아시아 무대에서 2연패를 기록했다.
서울은 14일 호주 멜버른 렉탱귤러 스타디움에서 열린 2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 E조 2차전에서 멜버른 빅토리(호주)에 0-3으로 패했다.
지난달 페르시브 반둥(인도네시아)과의 1차전에서 0-1로 졌던 서울은 2패로 조 최하위에 머물렀다. 멜버른은 1승 1무, 승점 4를 기록했다.
2016년 이후 10년 만의 K리그1 우승에 가까워진 서울은 이번 원정에서 주전 선수들을 동행하지 않고, 대대적인 로테이션을 가동했다.
후이즈와 천성훈이 최전방에 섰고, 정현우와 바또가 측면을 맡았다. 김민준과 박장한결이 중원을 구성했고, 박수일과 이한도, 이상민, 안재민이 수비진에 배치됐다. 골문은 임준섭이 지켰다.
서울은 전반 내내 멜버른의 공세에 밀렸다. 멜버른이 슈팅 11개를 기록하는 동안 서울은 2개에 그쳤고 유효슈팅은 하나도 만들지 못했다.
전반 44분 박장한결이 페널티아크 정면에서 중거리 슈팅을 시도했지만 골대를 벗어났다. 추가시간 코너킥 상황에서는 이한도의 어깨를 맞은 공이 골문 위로 떴다.
서울은 후반 시작과 함께 김민준 대신 2009년생 정하원을 투입했고, 후반 9분에는 바또와 이상민을 빼고 정현웅과 박성훈을 넣으며 변화를 줬다.
교체 직후에는 이날 첫 유효슈팅도 나왔다. 박수일의 크로스를 후이즈가 헤더로 연결했지만 골키퍼 정면으로 향했다.
균형은 후반 18분 깨졌다. 서울의 패스 실수 이후 멜버른 기예르모 메이가 페널티지역에서 오른발 슈팅으로 선제골을 넣었다.
서울은 후반 28분 역습 상황에서 클라리스마리우 산투스에게 추가골까지 내줬다. 반격에 나선 서울은 후이즈가 결정적인 슈팅 기회를 잡았지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 오히려 후반 39분 조르디 발라동에게 세 번째 골을 허용하며 승부가 기울었다.
서울은 0-3으로 경기를 마치며 ACL2 첫 승을 다음 기회로 미뤘다. 서울은 이제 다시 K리그1 우승 경쟁에 집중한다. 2위 울산 HD가 17일 부천FC와의 경기에서 승리하지 못하고, 서울이 18일 김천 상무를 꺾으면 남은 경기 결과와 관계없이 10년 만의 리그 우승을 확정한다.
football1229@newspim.com