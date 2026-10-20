LS에코에너지, 3분기 최대 실적…영업익 전년比 50%↑

AI 핵심 요약beta
- LS에코에너지는 20일 유럽·북미 수출 확대로 3분기 최대 실적을 기록했다
- 3분기 매출 3515억원, 영업이익 222억원으로 전년 대비 각각 51% 증가했다
- AI 데이터센터용 버스덕트와 희토류 금속 사업도 생산 확대를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
버스덕트 매출 2~3배 증가…AIDC·희토류 신사업 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS에코에너지가 유럽과 북미 전력케이블 수출 확대에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 실적을 기록했다.
LS에코에너지는 올해 3분기 연결 기준 매출 3515억원, 영업이익 222억원을 기록했다고 20일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 51.0%, 50.2% 증가한 수치로 매출과 영업이익 모두 3분기 기준 역대 최대 규모다.
3분기 누적 매출은 9873억원, 영업이익은 675억원으로 지난해 연간 실적을 넘어섰다.
실적 개선은 유럽과 북미 지역의 전력케이블 수출 확대가 견인했다. 글로벌 전력망 투자와 인공지능(AI) 데이터센터 건설이 늘면서 전력 인프라 수요가 증가한 영향이다.
말레이시아와 인도네시아를 중심으로 글로벌 빅테크 기업들의 데이터센터 투자가 확대되면서 버스덕트 매출은 전년 동기 대비 2~3배 증가했다. 버스덕트는 대용량 전력을 공급하는 배전설비다.
LS에코에너지는 베트남 호찌민 생산법인 LSCV에 AI 데이터센터용 대용량 버스덕트 생산설비를 구축하고 2027년 하반기부터 양산에 나설 계획이다.
희토류 금속 사업도 확대하고 있다. 지난달 LSCV에서 방산용 사마륨 금속 생산시설 구축에 착수했으며 연내 양산을 시작할 예정이다.
이상호 LS에코에너지 대표는 "유럽과 북미 수출 확대에 AIDC와 희토류 신사업이 더해지면서 매출과 영업이익의 성장세가 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com