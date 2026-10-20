에이치케이, 독일 'EuroBLECH 2026' 참가…유럽 영업 확대

AI 핵심 요약beta
- 에이치케이는 20일 독일 전시회에서 레이저 절단기를 선보인다고 밝혔다
- 에이치케이는 고출력 장비와 자동화 기술로 유럽 영업 기반 확대에 나섰다
- 에이치케이는 절곡기·용접기 등으로 유럽 공급 제품군을 넓힐 계획이다
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유럽 120여개 고객사 기반 공급 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 레이저 가공기 전문기업 에이치케이가 이달 23일까지(현지시간) 독일에서 열리는 '하노버 국제 판금 가공 기술 전시회(EuroBLECH 2026)'에 참가해 고출력 레이저 절단기와 자동화 기술을 선보인다고 20일 밝혔다.
EuroBLECH는 절단·성형 장비를 비롯해 판금 가공 밸류체인 전반의 기술과 솔루션을 소개하는 전문 전시회다. 올해 28회째를 맞아 인공지능(AI)과 자동화, 지속가능 생산 등을 주제로 관련 기술이 소개될 예정이다.
에이치케이는 이번 전시회에서 글로벌 제조업체와 현지 바이어를 대상으로 기업 간 거래(B2B) 미팅을 진행하고 유럽 지역의 영업 기반을 확대할 계획이다.
회사는 지난 2016년 독일 현지 법인을 설립한 이후 현재까지 유럽 내 120여개 기업에 고출력 레이저 절단기와 자동화 장비를 공급·관리해왔다.
이번 전시에서는 고출력·고효율 모델 'FC3015 Fiber 20kW'를 선보인다. 해당 장비에는 ▲노즐 자동 교환 장치 ▲빔 센터 자동 조정 기능 ▲고속 절단을 위한 가스 믹서(Gas Mixer) 등이 기본 탑재됐다.
에이치케이는 한국과 일본, 대만, 북미에 이어 유럽에서도 레이저 가공장비 공급을 확대한다는 계획이다. 레이저 절단기뿐 아니라 절곡기와 용접기, 디버링기 등으로 제품군을 넓힐 방침이다.
회사 측은 최근 유럽 제조업계에서 생산성 향상과 원가 절감, 제조 공정 자동화 수요가 커지면서 자동차·기계·금속 가공 분야를 중심으로 레이저 절단 장비 등 고효율 공작기계의 활용이 확대되고 있다고 설명했다.
에이치케이 관계자는 "이번 전시회를 계기로 유럽 현지 제조업체와의 협력을 확대하고 글로벌 네트워크를 한층 강화해 나갈 계획"이라며 "레이저 절단기 외에도 절곡기, 용접기, 디버링기 등 마더머신(Mother Machine) 제품군의 공급 확대를 추진해 글로벌 종합 가공장비 기업으로서의 입지를 강화할 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com