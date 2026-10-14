에이치케이, 원전 해체용 수중 레이저 기술 고도화…"후속 실증 2년차"

AI 핵심 요약beta
- 에이치케이는 14일 원전 해체용 수중 레이저 절단 실증 2년차에 돌입했다
- 프로젝트는 원격해체 시스템 성능 향상과 현장 적용성 검증을 목표로 한다
- 회사는 수중 레이저 기술을 해양산업과 글로벌 원전 해체시장으로 확대할 계획이다
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원격해체 시스템 고도화…해양 분야 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 레이저 가공기 전문기업 에이치케이가 원전 해체용 수중 레이저 절단기술의 현장 적용을 위한 후속 실증과제 2년차에 돌입했다.
14일 에이치케이에 따르면 회사가 참여하는 '현장맞춤형 해체기술 경쟁력 강화' 연구개발 프로젝트는 원전 해체 현장에서 활용할 수 있는 수중 레이저 절단 기술을 고도화하고 실제 적용 가능성을 검증하는 것을 목표로 한다.
에이치케이는 내년 프로젝트 종료를 목표로 원격해체 시스템의 성능과 현장 적용성을 높이는 데 주력하고 있다.
앞서 회사는 지난 2020년부터 2023년까지 '원전 해체를 위한 수중 고출력 레이저 절단기술 상용화' 국책과제를 수행했다. 당시 레이저 절단의 핵심 장치인 '고출력 파워용 수중 레이저 헤드'의 설계와 개발, 제작을 담당했다. 회사에 따르면 해당 과제를 통해 수심 10m 환경에서 두께 200mm의 스테인리스강을 절단하는 데 성공했다.
에이치케이는 고출력 파이버 레이저 기반 산업용 절단기와 고속·정밀 이송장치, 줌잉·자동초점 절단 헤드, CNC·모션제어 등 관련 기술을 보유하고 있다. 이를 기반으로 원전 해체용 수중 고출력 레이저 절단기술과 원격해체 시스템 개발에 참여해왔다.
원전 해체 과정에서는 고방사선 구역 등 작업자가 직접 접근하기 어려운 환경이 있어 원격 제어 기반 해체기술이 활용된다. 에이치케이는 로봇과 레이저를 결합해 주요 구조물을 원격으로 절단하는 기술 개발을 추진하고 있다.
관련 기술의 적용 범위도 확대할 계획이다. 회사는 수중 레이저 기술을 조선 유지·보수·정비(MRO), 시추, 해상풍력 등 해양 산업에 활용하는 방안을 검토하고 있다. 수중 절단에서 나아가 수중용접과 수중클리닝 등 레이저 기반 해양 애플리케이션으로 기술 영역을 확대한다는 방침이다.
국내에서는 고리1호기 해체 승인 이후 상용 원전 해체 경험을 축적하기 위한 관련 사업이 진행되고 있다. 에이치케이는 향후 원전 해체 사업이 확대될 경우 수중 절단 및 원격해체 기술의 적용 기회를 넓힐 계획이다.
에이치케이 관계자는 "현재 대형 상업용 원자로의 해체 경험을 보유한 국가는 미국이 유일하다"며 "최근 기후에너지환경부 발표에 따르면 전 세계 영구정지 원전은 220기로, 이 가운데 해체가 완료된 원전은 상업용 14기와 연구용 9기 등 총 23기에 그치고 있다"고 말했다.
그는 이어 "현재 우리 정부는 원전 건설부터 운영, 해체까지 원전 산업 전반에 걸쳐 국가 경쟁력 강화에 주력하고 있다"며 "당사는 원전 해체의 핵심 공정 중 하나인 레이저 절단 분야의 기술 고도화에 집중해 관련 기반 기술을 확보하고, 향후 글로벌 원전 밸류체인에서 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
winter1004@newspim.com