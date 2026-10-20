카카오뱅크, 연 7.4% 수익 'ELB 펀드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 20일 원금지급형 ELB 펀드를 출시했다
- 첫 상품은 코스피200 유지·상승 시 연 7.4%를 지급한다
- 가입은 30일까지 가능하며 투자 기간은 최대 3년이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 원금지급형 'ELB(주가연동채권) 펀드'를 출시했다고 20일 밝혔다. 첫 상품은 '코스피200 떨어지지 않으면 연 7.4%' 펀드로, 10월 30일까지 가입할 수 있다.
ELB 펀드는 주가지수가 정해진 조건을 충족하면 약정 수익을 지급하는 상품이다. 카카오뱅크의 첫 ELB 펀드는 3개월마다 코스피200 지수를 확인해 운용 시작 당시 수준을 유지하거나 상승하면 원금과 약정 수익을 지급하고 투자가 종료된다.
예를 들어 운용 시작일 코스피200이 800 포인트라면 3개월 후 800 포인트 이상을 유지할 경우 조기상환되며, 이때 연 7.4%를 기준으로 3개월간의 수익을 계산해 지급한다.
지수가 기준점 아래로 내려가면 투자는 다음 평가 시점까지 계속된다. 3년 만기까지 보유하는 동안 조건을 충족하지 못하더라도 발행사의 신용위험이 발생하지 않으면 원금 지급을 추구한다. 다만 조건이 충족되지 않으면 투자 기간이 길어질 수 있어 가입 전 자금 운용 계획을 충분히 검토해야 한다.
카카오뱅크는 2024년 1월 인터넷전문은행 최초로 자체 라이선스 기반 펀드 판매 서비스를 시작했다. 출시 초기 6개였던 펀드 상품은 현재 80개로 확대됐으며, 올해 상반기 기준 펀드 판매 잔고는 1조 8000억 원을 넘었다.
가입은 카카오뱅크 앱 '투자 탭'의 펀드 메뉴에서 가능하며, AI 검색으로도 접근할 수 있다. 펀드는 예금자보호 대상이 아니며 투자 원금 손실이 발생할 수 있다. 만기 전 환매·해지 시 환매수수료 등으로 손실이 발생할 수 있고, 발행사 신용위험 발생 시에도 원금 손실이 발생할 수 있다.
romeok@newspim.com