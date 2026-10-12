한패스, 카카오뱅크와 해외송금 제휴

AI 핵심 요약beta
- 한패스가 12일 카카오뱅크와 해외송금 제휴를 추진했다.
- 양사는 재한 외국인의 금융 접근성 확대를 위해 손잡았다.
- 카카오뱅크 앱서 송금은 5분 이내, 수수료는 무료였다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외국인 금융 플랫폼 한패스가 인터넷전문은행 카카오뱅크와 재한 외국인을 위한 해외송금 서비스 제휴를 추진한다고 12일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협력은 카카오뱅크가 출범 이후 처음으로 외국인 고객 서비스를 본격 개시하는 시점에 맞춰 성사됐다. 양사는 언어 장벽과 복잡한 절차로 국내 금융 서비스 이용에 어려움을 겪어온 재한 외국인의 금융 접근성을 높이기 위해 손을 잡았다.
회사는 카카오뱅크 앱 내에서 한패스의 글로벌 네트워크를 기반으로 한 해외송금 서비스를 바로 이용할 수 있다고 설명했다. 송금은 평균 5분 이내에 완료되며, 수수료는 무료에서 최대 5000원 수준으로 책정됐다.
임상택 한패스 최고전략책임자는 "국내 대표 인터넷은행인 카카오뱅크와의 협력을 통해 재한 외국인들에게 보다 편리한 금융 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 국경 없는 금융 서비스 구현을 위해 다각도의 협력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com