4대 은행, SK하이닉스와 손잡고 반도체 협력사에 2조원 금융지원

AI 핵심 요약beta
- 4대 은행이 20일 SK하이닉스·무보와 금융협약을 체결했다
- 은행들은 반도체 협력기업에 2조원 규모 금융을 지원한다
- 협력기업은 보증료·금리·외환수수료 우대 혜택을 받는다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행은 SK하이닉스, 한국무역보험공사와 함께 반도체 산업 수출공급망 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.
지난 19일 용인 반도체클러스터에서 열린 협약식에는 김정관 산업통상부 장관과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등이 참석했다.
4대 은행이 공동으로 총 2조원 규모의 상생 무역금융을 지원하는 협약이다. 반도체 산업의 수출공급망 경쟁력을 강화하고 중소·중견 협력기업의 성장을 뒷받침하기 위해 마련됐다.
하나은행은 약 424억원, SK하이닉스는 75억원 등 총 499억원을 한국무역보험공사에 공동 출연한다. 하나은행은 SK하이닉스 협력기업에 총 7500억원 규모의 금융지원을 실시할 계획이다. 한국무역보험공사는 협력기업에 3년간 100% 보증을 제공한다.
협력기업들은 보증료 100% 지원, 대출금리 우대, 외국환수수료 및 환율 우대 등의 혜택을 받는다. 이를 통해 운전자금 등 기업 성장에 필요한 자금을 적시에 공급할 방침이다.
협약식에서 하나은행은 SK하이닉스 협력기업인 한양이엔지(주)에 1호 보증서를 전달했다. 이를 시작으로 반도체 산업 수출공급망을 구성하는 중소·중견기업에 대한 금융지원을 본격화한다.
romeok@newspim.com