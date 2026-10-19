SK하이닉스, 반도체 소부장 기업에 2조원 규모 보증 지원

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 19일 반도체 소부장 기업 지원 보증을 출범했다
- 정부·무역보험공사·은행과 2조원 규모 자금 지원에 나섰다
- 참여 기업은 대출 확대와 금리·보증료 절감 혜택을 받는다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK하이닉스가 정부, 한국무역보험공사, 시중은행과 함께 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업을 지원하는 2조원 규모 '수출공급망 강화보증'이 출범했다.
SK하이닉스는 19일 경기 용인시 일반산업단지 내 SK하이닉스 용인 클러스터 홍보관에서 수출공급망 강화보증 협약식 및 1호 보증서 전달식을 개최했다고 이날 밝혔다. 곽노정 대표이사 사장(CEO), 김정관 산업통상부 장관, 한국무역보험공사, KB국민·신한·우리·하나 등 4대 시중은행, 소부장 협력사 주요 관계자들이 참석했다.
수출공급망 강화보증 고금리와 글로벌 경기 둔화로 자금 조달에 어려움을 겪는 반도체 소부장 중소·중견기업들의 자금난을 해소하기 위해 출범했다. SK하이닉스와 시중은행이 재원을 출연하고 한국무역보험공사가 보증을 지원하는 구조로 운영된다. 참여 기업들은 대출 한도 확대, 금리 우대, 보증료 절감 등의 혜택을 받는다.
소부장 기업들은 대출 한도 확대와 금리 우대 혜택을 받고, 대출 과정에서 발생하는 보증료 부담까지 대폭 절감할 수 있다. 행사에서는 지원 혜택을 받는 협력사들을 대상으로 한 '1호 보증서 전달식'이 함께 진행됐다.
협약식에 앞서 참석자들은 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 1호 팹(Fab)과 트리니티 팹 추진 현장을 방문해 간담회를 진행했다. SK하이닉스는 정부와 지자체와 함께 용인 반도체 클러스터에 총 8700억원을 투입해 트리니티 팹을 구축 중이다. 국내 소부장 기업들이 개발한 신기술과 신제품을 실제 반도체 생산 환경에서 테스트하고 검증할 수 있는 시설이다.
곽노정 대표는 "탄탄한 소부장 생태계 조성이 K-반도체의 글로벌 경쟁력 확보에 필수적"이라며 "이번 기금 지원과 트리니티 팹을 통해 협력사들과 함께 글로벌 반도체 시장에서의 기술 리더십을 공고히 하겠다"고 말했다.
간담회에서 협력사 대표들은 공급망 안정화와 기술 자립화를 위한 현장 건의사항을 전달했다. 참석자들은 K-반도체의 글로벌 초격차 유지를 위해 대·중소기업 간 상생 생태계를 더욱견고히 다지기로 뜻을 모았다.