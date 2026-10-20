한국타이어, 발롱도르 70주년 시상식 후원…글로벌 마케팅 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 20일 발롱도르 3년 연속 공식 후원을 발표했다
- 한국타이어는 26일 런던에서 열리는 2026 발롱도르에 참여한다
- 레드카펫 로고 노출과 수상자 예측 이벤트로 스포츠 마케팅을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 세계적인 축구 시상식 '발롱도르'를 3년 연속 공식 후원하며 글로벌 스포츠 마케팅을 강화한다.
한국타이어는 오는 26일(현지시간) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열리는 '2026 발롱도르' 시상식에 공식 후원사로 참여한다고 20일 밝혔다.
발롱도르는 1956년 프랑스 축구 전문지 '프랑스 풋볼'이 제정한 축구 개인상이다. 올해는 제정 70주년을 맞아 사상 처음으로 런던에서 개최된다.
한국타이어는 시상식 레드카펫과 행사장 주요 공간에 글로벌 브랜드 로고를 노출하고, 공식 소셜미디어 채널을 활용한 마케팅 활동을 펼칠 예정이다.
축구 팬을 위한 이벤트도 진행한다. 21일까지 한국타이어와 발롱도르의 공동 이벤트 페이지에서 올해 남성 발롱도르 수상자를 예측해 투표하면 자동 응모된다.
당첨자에게는 동반 1인과 함께 시상식을 관람할 수 있는 VIP 입장권과 런던 프리미엄 호텔 1박 숙박권을 제공한다.
한편 한국타이어는 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그를 비롯해 보루시아 도르트문트, 알 이티하드, 알 아인 FC 등과도 스포츠 마케팅 협력을 이어가고 있다.
chanw@newspim.com